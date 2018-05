JAKARTA - Menjelang bulan Ramadhan, label musik Jagonya Musik dan Sport Indonesia (JMSI) bekerja sama dengan KFC Indonesia merilis album religi berjudul "Ramadhan Penuh Cinta". Uniknya, album ini berisi kompilasi para artis dari berbagai genre dan generasi.

"Album Ramadhan Penuh Cinta merupakan pencapaian tersendiri bagi JMSI untuk bisa menggabungkan berbagai penyanyi ternama dan berkualitas untuk bisa menyajikan suatu karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya muslim di Indonesia," ujar Steve Lilywhite, CEO JMSI, ketika ditemui dalam acara Launching album "Ramadhan Penuh Cinta" di KFC Kemang, Jumat (4/5/2018).

Dalam album kompilasi ini, JMSI menggandeng beberapa penyanyi papan atas Indonesia. Sebut saja Opick, Snada, Debu, Sandhy Sondhoro, Via Vallen, Virgoun with Last Child, Sabyan, Kanda Brothers dan penyanyi cilik pendatang baru Aura Gutawa.

Opick digaet sebagai penyanyi pembuka dengan lagu Syukur Atas Karunia. Lagu ini akan mengingatkan pendengarnya untuk selalu bersyukut atas segala karunia yang diberikan Allah SWT. Selain itu, Opick juga menyanyikan lagu yang berjudul KarenaMu.

Lagu religi berjudul Lillahi Ta'ala akan dibawakan oleh Sandhy Sondhoro di album "Ramadhan Penuh Cinta" ini. Uniknya, di lagu itu Sandhy tak meninggalkan kesan rock yang hingga saat ini menjadi ciri khasnya.

Berbeda dari biasanya, penyanyi Via Vallen yang identik dengan musik dangdut akan membawakan genre musik berbeda di album religi ini. Dalam album ini, Via merilis single religi yang berjudul Sempurnakan Langkahku.

Album religi ini juga memperkenalkan seorang penyanyi cilik pendatang baru yakni Aura Gutawa. Aura Gutawa merupakan putri kedua dari musisi Erwin Gutawa.

Ingin seperti sang kakak, Gita Gutawa, Aura pun menjajal dunia musik. Di album ini Aura akan mengajak para pendengar untuk selalu mendoakan orangtua melalui lagu berjudul Doa untuk Orangtua.

Melalui album ini, JMSI berharap agar "Ramadhan Penuh Cinta" ini akan dapat menjadi renungan sekaligus mengintrospeksi para pendengar. Mengingat seluruh materi lagu di album ini mengajak pendengar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tak hanya itu, para penyanyi yang mengisi album ini juga merupakan para artis terkemuka. (lid)

