JAKARTA - Grup band kenamaan GIGIÂ blakblakan soal ridersnya ketika mendapat tawaran manggung di dalam maupun luar kota.

GIGI sendiri berencana menggelar konser tur bertajuk 'The Best of GIGI Road To 30th' yang akan dimulai di kota Malang pada 6 Mei mendatang. Dipromotori Neutron Live, konser akan berlangsung di lima kota besar di Indonesia.

Project Director Neutron Live, Surya menyebut bahwa riders yang diminta para personel GIGI terbilang sederhana.

"Dari beberapa artis yang sudah kita pegang, salah satu yang paling tidak ribet ini ya GIGI," ungkap Surya dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (1/2/2023).

Bicara riders, Armand Maulana selaku vokalis lantas membeberkan jenis riders yang diminta para personelnya.Â

"Thomas palingan yang paling ribet," ucap Armand Maulana lalu tertawa.

"Dia (itu riders-nya) ada tukang pijat, itu refleksi. Jam 07.00 WIB pagi refleksi men di Bandara, gila ini anak," sambung suami Dewi Gita tersebut.

Awak media yang hadir sempat mengira pernyataan Armand Maulana sebagai candaan semata. Namun, pelantun 11 Januari itu menegaskan apa yang diucapkannya sesuai fakta. "Ya itu, pijat refleksi," tegas Armand Maulana. Sebagaimana diketahui, GIGI bakal menggelar tur 30 tahun mereka berkarya di belantika musik Indonsia. Konser tur tersebut bertajuk 'The Best of GIGI - Road To 30th'. Nantinya, konser tur GIGI bakal diselenggarakan di lima kota, yakni Malang (6 Mei), Yogyakarta (20 Mei), Surabaya (3 Juni), Jakarta (17 Juni), dan Bandung (24 Juni). Band yang dimotori Armand Maulana, Dewa Budjana, Thomas Ramdhan dan Gusti Hendy ini akan membawakan minimal 25-30 lagu dengan durasi sekitar 2 jam.