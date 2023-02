JAKARTA - GIGI menggelar tur dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-30. Armand Maulana dan kawan-kawan akan menyapa penggemar di lima kota besar dimulai pada 6 Mei 2023 di Malang, Jawa Timur.

Bersama Neutron Live, konser 30 tahun GIGI tersebut akan dikemas dengan konsep tak biasa. Berbeda dari konser sebelumnya, GIGI akan tampil dalam panggung berkonsep 360 derajat.

"Tentu saja akan memberikan pengalaman yang spesial kepada para audience yang hadir, entah dari segi visual, aksi panggung, maupun lighting dan tata suara," kata Rendy selaku Direktur Utama Neutron Live dalam jumpa persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2023).

Konser GIGI yang bertajuk 'The Best of GIGI - Road To 30th' itu akan dibuka di kota Malang pada 6 Mei 2023.

Kemudian, band asal Bandung, Jawa Barat itu akan melanjutkan rangkaian turnya ke Yogyakarta (20 Mei), Surabaya (3 Juni), Jakarta (17 Juni), dan ditutup di Bandung (24 Juni).

Gusti Hendy selaku drummer dan manajer GIGI mengatakan bahwa mereka akan memberikan penampilan berbeda dari aksi panggung sebelumnya.

Tak menutup kemungkinan, kata Hendy, GIGI akan me-medley lagu-lagu hits GIGI dengan aransemen baru.

"Mungkin kita medley karena ada lagu sejenis secara ritme, tempo, dan lain-lain. Kita bikin rangkaian medley judulnya apa mungkin lima sampai enam lagu. Nggak medley semua satu konser. Kadang ada anthemnya GIGI yang nggak enak di medley, kita full untuk dibawakan. Jadi benar-benar tetap bisa sing a long dalam rangkuman yang bisa kita apresiasikan," jelas sang drummer.

Sejatinya, konser ini sudah dicanangkan sejak almarhum Aria Baron (yang juga mantan gitaris GIGI) masih tergabung dalam manajemen GIGI

Namun, karena kondisi Covid-19 kala itu, membuat rencana tur GIGI terpaksa ditunda. "Saya ngeliat keseriusan dari mereka (pihak promotor) beberapa kali kita manggung mereka datang. Sebelumnya, mereka ngomong sama almarhum (Aria Baron-red) emang sounding doang ngajak tur tapi nggak sempet ngobrol sampai lanjut," ujar Thomas Ramdhan selaku bassis GIGI. "Setelah Covid reda mereka ada beberapa kali datang terus benar-benar terlihat niatnya sih kalau buat GIGI. Kan banyak banget yang bilang bikin ini itu di backstage, kalau ini sampai tiga kali datang ngobrol, lanjut meeting. Jadi buat kami ini bukan basa basi, benar-benar buat ngewujudin yang GIGI mau ya," pungkasnya.