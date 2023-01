JAKARTA – Viddsee kembali menayangkan original series terbaiknya berjudul The Last Wish. Serial karya sutradara Victor Gon ini dibintangi aktor Benjamin Eio yang berperan sebagai Kevin.

Dia beradu akting dengan Karen Tan Bee Lin yang dipercaya menghidupkan karakter Jennifer, Fazlyna Aziz sebagai Marian, Ng Lee Huat menjadi Meng, dan Joanne Chan sebagai Embalmer. Kisahnya tentang penyesalan seorang anak setelah sang ayah meninggal dunia.

Series The Last Wish dimulai dengan keputusan Kevin pulang ke rumah setelah mendapat kabar ayahnya meninggal dunia. Sepanjang perjalanan, dia mengenang bagaimana dia menolak masuk sekolah kedokteran sesuai permintaan sang ayah.

Tiba di rumah, sang kakak menyayangkan sikap Kevin yang enggan pulang meski sudah dikabari soal kondisi sang ayah. Dia beralasan, tidak bisa pulang karena sedang melakukan pitch.

Di rumah, Kevin tak sengaja menemukan sebuah leaflet berisi informasi tentang donor organ. Dia kemudian terkenang momen sang ayah yang pernah berkeinginan untuk melakukan donor organ sebelum berpulang.

Sayang, keinginan itu ditentang keras oleh sang kakak yang tak ingin ayah mereka semakin menderita dengan kondisinya. “Kami sudah mempersiapkan tempat terbaik untuk ayah di rumah abu. Semuanya sudah dipersiapkan,” tutur sang kakak.



Lalu mampukah Kevin mewujudkan keinginan terakhir sang ayah untuk mendonorkan organnya? Kisah lengkap The Last Wish dari Viddsee bisa Anda saksikan secara gratis di Vision+. Dengan berlangganan Vision+ Premium, Anda bisa menikmati sederet original series terbaik, video on demand berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Sementara dengan berlangganan Vision+ Premium with Sports, Anda dapat menikmati konten lengkap dengan berbagai channel olahraga. Unduh platform ini segera di Google Play Store dan App Store di sini atau akses situs www.visionplus.id. Informasi lebih lengkap tentang Vision+ dapat diikuti melalui akun media sosial resminya di @visionplusid untuk Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Anda juga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*