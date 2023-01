JAKARTA - Mikha Tambayong dan Deva Mahenra resmi menikah. Mereka mengumumkan pernikahan dan momen bahagia tersebut di media sosial.

Mikha mengunggah momen bahagia usai melangsungkan pernikahan. Ia berfoto bersama Deva, yang kini telah resmi menjadi suaminya.

"28.01.2023. Menikah dengan sahabatku mengenakan gaun ibuku. Mimpi yang luar biasa," ujar Mikha dalam Instagram miliknya.

Dalam foto kedua, Mikha dan Deva sama-sama mengenakan baju adat Sulawesi. Keduanya tampak bahagia.

Mikha dan Deva melangsungkan pernikahan di Bali. Belum dapat dikonfirmasi terkait mas kawin dan hal detail lain seputar pernikahan mereka.

Sahabat artis pun memberikan ucapan selamat kepada pasangan ini.

"wah selamaaatt," ucap Wulan Guritno.

"Selamat untuk kalian berdua @miktambayong @devamahenra MUCH LOve ❤️ Saya yakin tante ada di surga tersenyum pada kalian berdua, dan sungguh cara yang indah untuk menghormatinya dengan mengenakan gaunnya. Kamu terlihat mempesona. Kebahagiaan dan berkah abadi untuk kalian berdua ❤️❤️❤️❤️. Big love from Nino and I," sambung Hannah Alrashid.

