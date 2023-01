LOS ANGELES - Lady Gaga sangat senang dan bahagia karena berhasil mencetak sejarah dalam pencapaian kariernya. Ia berhasil nominasi ajang penghargaan, Piala Oscar 2023 yang akan digelar pada 12 Maret 2023 di Dolby Theater, Amerika Serikat.

Gaga berhasil masuk kategori, Best Music (Original Song) untuk lagu Hold My Hand yang menjadi soundtrack untuk film, Top Gun: Maverick.

Pencapaian itu membuat penyanyi 36 tahun itu merasa bangga. Rasa bangga tersebut ia sampaikan lewat unggahan di akun Instagram miliknya.

“Terima kasih banyak pada pihak akademi untuk memasukan lagu saya Hold My Hand sebagai nominasi Oscar tahun ini,” tulis Gaga dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (26/1/23).

Gaga berpose dengan bunga-bunga sebagai tanda kebahagiaannya meraih prestasi ini.

Pelantun Born This Way itu juga menceritakan pengalamannya menulis lagu untuk soundtrack Top Gun: Maverick itu. Gaga mengaku bahagia bisa kembali terlibat dalam proyek lagu untuk sebuah karya film.

“Menulis lagu ini untuk film Top Gun: Maverick adalah pengalaman yang dalam dan kuat, dan aku tidak akan pernah melupakannya,” ungkap Gaga.

Sementara itu, Lady Gaga turut mencetak sejarah usai kembali masuk nominasi Piala Oscar 2023. Sebelumnya, Lady Gaga pernah menulis lagu untuk soundtrack film, A Star is Born. Bahkan, ia turut membintangi film tersebut bersama lawan mainnya, Bradley Cooper.

Gaga kini menjadi artis pertama yang menerima tiga nominasi dalam kategori tersebut. Dia pertama kali dinominasikan pada tahun 2016 untuk ‘Til It Happens to You’ kemudian pada tahun 2019 ia menang Piala Oscar lewat lagu ‘Shallow’ sebagai soundtrack untuk film A Star Is Born.