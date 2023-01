JAKARTA - Serial animasi yang diproduksi oleh MNC Pictures, Kiko, menoreh prestasi membanggakan hingga ke kancah internasional. Animasi yang bercerita tentang kehidupan bawah laut ini akan di tayangkan di 64 negara.

Prestasi membanggakan tersebut bahkan diungkapkan oleh Liliana Tanoesoedibjo, selaku Executive Chairwoman MNC Group dan CEO MNC Pictures. Ia mengaku sangat bangga dengan pencapaian MNC Pictures yang bisa membuat animasi karya anak bangsa diminati oleh anak-anak di seluruh dunia.

โ€œKita senang bisa memproduksi karya anak bangsa yang bisa go international,โ€ ungkap Liliana saat ditemui di acara Konferensi Pers Film Kiko In The Deep Sea, di Jakarta Aquarium, Kamis (26/1/2023).

Menariknya, MNC Pictures juga telah bekerja sama dengan platform streaming internasional yakni Netflix dan Disney XD untuk menayangkan Kiko hingga ke seluruh dunia. Nantinya, Kiko akan bisa disaksikan oleh anak-anak di belahan dunia manapun melalui Netflix dan Disney XD.

โ€œKita sudah bekerja sama dengan Netflix dan Disney XD. Tentunya kita bangga karya anak bangsa bisa melalang buana, dan dapat sekaligus menghibur dan mengedukasi anak,โ€ ungkap Liliana.

Selain ditayangkan di 64 negara, animasi Kiko juga akan diangkat menjadi film layar lebar. Rencananya pada 23 Februari 2023 mendatang, Kiko In The Deep Sea akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia.

Kiko In The Deep Sea tentunya akan ada sedikit perbedaan dengan Kiko yang tayang di RCTI. Salah satunya adalah soal karakter yang akan semakin banyak dan tentunya membuat animasi ini semakin seru untuk disaksikan. Sementara itu, sejumlah selebriti Tanah Air juga didapuk untuk menjadi pengisi suara untuk film animasi Kiko In The Deep Sea. Diantaranya, Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.