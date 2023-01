JAKARTA - Alasan Enzy Storia sering menyebut Desta, Botuna. Enzy Storia merupakan aktris yang menjadi partner ngehost Deddy Mahendra Desta dan Vincent Rompies di acara 'Tonight Show'.

Keduanya pun akrab bak adik-kakak hingga Enzy memiliki panggilan khusus atau menjuluki Desta sebagai Botuna alias Bocah Tua Nakal.

Munculnya julukan tersebut bermula saat Angel Karamoy dan Kezia Karamoy datang menjadi bintang tamu di acara talk show tersebut.

Dalam suatu sesi, Angel dan Kezia diharuskan bermain game untuk melawan Hesti dan Enzy. Desta yang hendak bermain curang dengan memberikan bocoran jawaban ke Angel dan berusaha merangkulnya dari belakang.

Namun, Kezia langsung menghadangnya dengan mengatakan “eh eh nggak gitu”.

Alasan Enzy Storia Sering Menyebut Desta, Botuna. (Foto: Enzy dan Desta/Instagram)



Melihat hal tersebut Desta langsung mengeluarkan gurauan mautnya dengan menggoda Kezia. “Mau dipeluk juga?,” ucap Desta.

Melihat tingkah partnernya yang seperti itu, Vincent Rompies pun berkata jika Desta adalah bocah tua nakal.

“Anda ini bocah tua nakal ya,” kata Vincent.

Hesti yang paham dengan maksud Vincent pun berkata Ciu Pek Tong sambil tertawa. Ciu Pek Tong sendiri merupakan julukan karakter Zhou Botong dalam novel 'The Legend of the Condor Heroes' yang memiliki karakter yang sama dengan Desta.

Nah, sejak itulah Enzy Storia kerap memanggil Desta dengan sebutan Botuna.

Sementara itu diketahui, Enzy merupakan seorang aktris yang memulai kariernya sejak berusia 17 tahun. Wanita blasteran Polandia-Indonesia ini awalnya bergelut dalam dunia seni peran.

Kemudian, ia bergabung dalam 'Tonight Show' sebagai host bersama Desta, Vincent, dan Hesti Purwadinata. Kariernya menjadi host membuat pamor Enzy Storia semakin memuncak.

