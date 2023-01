JAKARTA - Marcella Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, ternyata Marcella menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.

Memiliki YouTube Channel pribadi, Marcella kerap membagikan video penampilannya bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Seperti pada video yang diunggahnya pada kali ini, Marcella membagikan penampilannya membawakan lagu ‘What A Difference A Day Makes’ yang pernah dipopulerkan oleh Dinah Washington pada 1959.

Lagu bergenre pop jazz ini menceritakan tentang seorang wanita yang hari-hari kelabunya berubah menjadi bahagia setelah seseorang menyatakan cintanya.

Diiringi oleh alunan alat musik yang apik, penampilan Marcella terlihat begitu berkharisma. Ditambah dengan merdunya suara Marcella membawakan genre jazz, membuat siapa saja yang menontonnya akan terhanyut dan terhipnotis dengan penampilan gadis berusia 16 tahun tersebut.

Berkat penampilannya yang memukau, beberapa komentar positif pun menghiasi kolom komentar.

“Mata terpejam, sambil rebahan diiringi musik nan merdu dan suara indah Marcella... seakan semua lelah menguap... sebuah contoh nyata dari istilah ‘suara yang mahal’,” tulis seorang penonton.

Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella menyanyikan ‘What A Difference A Day Makes’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Marcella Dee, ya!

