JAKARTA - Agnez Mo memenuhi janjinya untuk bertemu dengan dua siswa dari SMPN 1 Ciawi, Bogor. Pertemuan itu ia bagikan melalui instagram storiesnya, pada Rabu 18 Januari 2023. Agnez mengunggah fotonya bersama dua siswa berprestasi yang diketahui bernama Devina dan Keysia.

Pada unggahan foto tersebut, Agnez menambahkan keterangan dalam bahasa Inggris, yang berarti ‘Tebak Siapa.’

Keysia dan Devina, bahkan berkesempatan menunjukkan kebolehannya dalam menari, secara langsung di depan hadapan Diva muda ini. Keduanya tampak lincah melakukan ‘Jive Dance’ yang sebelumnya viral di media sosial.

Agnez tampak sangat bersemangat dan antusias melihat kelincahan kedua siswa ini. “Ayeee let’s go!” teriak Agnez penuh semangat.

Selama pertunjukkan dari Devina dan Keysia, di dalam sebuah studio itu, Agnez tak henti-hentinya berteriak memberikan semangat yang membuat suasana semakin seru.

Sebelumnya, Agnez sempat menghubungi pihak sekolah SMPN 1 Ciawi untuk membantunya agar dapat terhubung dengan kedua siswa. Agnez bahkan menyebutkan, meminta nomor telepon atau instagram dari Devina dan Keysia.

“Kalo boleh, please let me know their contacts or Instagram. I want to congratulate them” ujar Agnez sehari yang lalu.

Tindakan yang dilakukan oleh Agnez ini, merupakan reaksi geramnya terhadap tindakan pihak sekolah terhadap bakat yang dimiliki oleh kedua siswa, yang justru tak mendapatkan dukungan, dan bahkan dituding sebagai generasi rusak. Hal tersebut yang akhirnya membuat Agnez buka suara, atas ketidaksetujuannya dengan cap generasi perusak bangsa yang disematkan kepada Devina dan Keysia. Menurut Agnez prestasi dan bakat yang dimiliki oleh siswa SMPN 1 ini bukanlah hal yang memalukan, sehingga pihak sekolah tak perlu meminta maaf. Agnez cukup menyayangkan tindakan pihak sekolah. Menurutnya apa yang ada pada Devina dan Keysia, adalah hal yang seharusnya dibanggakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri keduanya.