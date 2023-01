JAKARTA - Musisi Agnez Mo memberikan dukungan serta perhatian khusus pada sebuah video viral yang menampilkan siswa dan siswi SMP menampilkan kemampuannya menari.

Dalam video tersebut diketahui merupakan siswa dan siswi SMPN 1 Ciawi Bogor, Jawa Barat, yang terlihat begitu lincah berdansa di tengah halaman sekolah dan ditonton teman-temannya.

Video itu diambil saat gelaran acara Pentas Seni (Pensi) bertema 'Colorful' dalam milad ke-51 SMPN 1 Ciawi Bogor, pada Sabtu (7/1/2023).

Sayangnya, banyak yang tak memberikan reaksi positif pada video tersebut, Bahkan, video itu mendapatkan sentimen negatif dengan mengaitkan budaya asing sebagai perusak generasi bangsa.

Padahal, kedua murid tersebut merupakan anak-anak berprestasi yang sudah menyumbangkan 3 medali emas untuk sekolah mereka.

Bahkan, pemenang medali emas PORPROV Jabar 2022 atlet cabang olahraga Dance Sport.

Agnez Mo pun mengungkapkan kekecewaannya di Instagramnya, @agnezmo, pada Senin (16/1/2023).

Menurutnya, kecaman yang diberikan membuat generasi muda motivasi generasi muda pudar saat ingin mencapai impian mereka.

"Please find me these two kids so I can PERSONALLY congatulate them (Tolong pertemukanku dengan dua orang anak ini supaya aku bisa secara pribadi mengucapkan selamat pada mereka). Punya prestasi itu membanggakan kok. Bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau bahkan dibikin 'malu'," tegas Agnez Mo dalam Instagram storynya.

"Aduuuh mau gimana generasi muda mau termotibasi, kalau caranya gini (emoji menangis)," lanjut penyanyi yang kini sudah "go international" itu. Tak butuh waktu lama, Agnez langsung mendapatkan DM dari salah satu anak tersebut yang mengaku terharus atas dukungan yang diberikan oleh Agnez. Selain itu, Agnez juga memberikan pesan khusus untuk SMPN 1 Ciawi Bogor yang sempat memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak memiliki ekstrakulikuler dance sport yang ramai dibicarakan. BACA JUGA:Daftar Lengkap Pemenang Critics Choice Awards 2023, Avatar 2 Kalahkan Black Panther 2 Sekolah hanya ikut mengapresiasi kedua murid yang mengikuti kompetisi secara mandiri dan dilatih oleh pelatih profesional itu. Menurut Agnez, pihak sekolah tidak perlu meminta maaf dan meminta mereka untuk tetap mendukung dan melindungi murid-muridnya dari orang-orang yang memberikan komentar negatif. "Justru malah yang kayak gini harus dibanggakan oleh sekolahnya, biar bisa jadi contoh juga buat yang lain, bahwa berprestasi itu lebih penting dibandingkan hanya go viral saja," ungkap penyanyi 36 tahun itu.*