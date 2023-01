JAKARTA - Red Line Kreasindo dan Sound Rhythm secara resmi mengumumkan akan mendatangkan produser musik sekaligus Disk Jockey (DJ) ternama dunia, Kygo, Kamis (19/1/2023).

DJ bernama asli Kyrre Gorvell-Dahll itu akan tampil di Jakarta tepatnya di Sunset Beach - Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada 17 Maret 2023 mendatang.

Pada konser Kygo di Jakarta, juga akan turut menghadirkan special guest, antara lain Frank Walker, Winky Wiryawan, Devarra, dan Thincut. Perlu diketahui, acara tersebut khusus untuk 18 tahun ke atas.

Sebagai informasi, Kygo sebelumnya sudah merilis album terbaru dengan tajuk 'Thrill Of The Case' pada bulan November 2022 lalu melalui RCA Records.

Album ke-4 dari Kygo tersebut berisi lagu-lagu pilihan sepanjang karir musik Kygo dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lagu-lagu tersebut menampilkan ciri khas Kygo memainkan alat musik Piano pada setiap eksperimen lagu-lagu yang diciptakannya.

Pada album terbarunya itu, berisi 14 lagu yang berkolaborasi dengan sejumlah musisi ternama, seperti X Ambassadors, DNCE, Lukas Graham, Sam Feldt, Plested, Dean Lewis, Calum Scott dan masih banyak lagi.

Kemudian, dalam album 'Thrill Of The Case' Kygo juga menampilkan unsur disko dengan sentuhan musik house seperti pada lagu 'Dancing Feet' dan 'Fever'. Kemudian, terdapat juga lagu-lagu penuh perasaan dengan melodi yang merdu pada lagu 'Lost Without You' dan 'Freeze'.

Kygo menjelaskan, album 'Thrill Of The Case' berisi lagu koleksi pilihannya dalam dua tahun terakhir yang diciptakannya pada masa pandemi COVID-19 yang dibuat di Los Angeles, Amerika Serikat.

"Beberapa lagu dalam album 'Thrill Of The Case' sangat berbeda dari lagu-lagu yang pernah saya ciptakan sebelumnya, dan saya sangat senang akhirnya semuanya bisa mendengarkan album saya secara keseluruhan," jelas Kygo pada keterangan resminya, Rabu (18/1/2023).

Untuk penjualan tiket konser Kygo di Jakarta, akan dimulai pada hari Sabtu, 21 Januari 2023, mulai pukul 10.00 WIB di www.kygoinjakarta.com.

Perihal harga tiketnya, di mulai dari Rp 800.000 untuk kelas GA Standing hingga Rp 1.000.000 untuk VIP Standing. Selain itu tersedia juga untuk VVIP Sofa yang bisa dibeli hanya melalui reservasi.