DERETAN artis Indonesia keturunan Tionghoa, selalu rayakan Imlek bersama keluarga. Tahun 2023 ini, Hari Raya Imlek akan diperingati pada Minggu, 22 Januari mendatang. Banyak selebriti yang berdarah Tionghoa yang akan merayaantarannya bersama keluarga.

Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari beberapa sumber.

1. Sarwendah

Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto: Sarwendah dan ketiga anaknya/Instagram)



Ruben Onsu dan istrinya, Sarwendah memang keturunan Tionghoa. Bahkan, Sarwendah bisa berbahasa Mandarin dan pernah menjadi guru Mandarin.

Sehingga setiap tahunnya, wanita kelahiran 29 Agustus 1989 ini selalu sibuk saat perayaan Imlek lantaran harus menyiapkan segala keperluan untuk pesta serta tiga anaknya, Betrand Peto Putra Onsu, Thalia Putri Onsu, dan Thania Putri Onsu. Bahkan, ia juga telah melakukan pemotretan khusus jelang imlek.

2. Glenn Alinskie

Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia bersama dua anak mereka/Instagram)



Suami dari Chelsea Olivia ini berasal dari keturunan Tibet-Thailand-Tionghoa-Jawa. Sehingga, Glenn selalu merayakan imlek dengan keluarga kecilnya.

Bakan, seringkali Glenn membagikan momen perayaan Imlek di media sosialnya dengan foto bersama istri serta dua anaknya Natusha Olivia dan Dante Oliver.

3. Gisella Anastasia





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto: Gisella Anastasia/Instagram)



Setiap tahunnya, Gisella Anastasia selalu merayakan imlek bersama keluarga, terutama sang putri, Gempita Nora Marten. Bahkan, seringkali Gisel dan Gempi selalu kompak memakai baju kembar berwarna merah.

Seringkali, Gisel dan Gempi juga membuat video khusus untuk memberikan ucapan untuk Hari Raya Imlek.

4. Agnez Mo





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Agnez Mo/Instagram)



Berdarah Tionghoa, Agnez Mo juga selalu merayakan imlek bersama keluarga besarnya. Tradisi makan bersama pun juga pasti dilakukannya sebagai bentuk syukur pada Tuhan. Agnez selalu tampil dengan persiapan matang dengan memiliki busana yang tepat, merias wajah, hingga menata rambutnya.

Meski begitu tak diketahui secara pasti, imlek tahun ini akan dirayakan Agnez di Indonesia atau Amerika Serikat (AS). Apalagi, saat ini penyanyi 36 tahun itu sedang disibukkan dengan kariernya di AS.

5. Sandra Dewi





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Sandra Dewi/Instagram)



Aktris Sandra Dewi selalu antusias menyambut Imlek setiap tahunnnya. Istri Harvey Moeis ini juga punya kebiasaan menyantap pempek saat merayakan perayaan tahun baru China.

Meskipun tidak bisa pulang kampung ke Bangka, dia akan selalu menikmati makanan favoritnya itu saat Imlek.

6. Femmy Permatasari





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Femmy Permatasari/Instagram)



Femmy Permatasari juga menjadi artis yang merayakan imlek. Biasanya, ia merayakan imlek bersama suaminya, Alfons Martinus Purnomo.

7. Shania Gracia JKT48





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Shania Gracia JKT48/Instagram)



Anggota JKT48 ini memang setiap tahunnya merayakan imlek dengan keluarga besar. Hal itu selalu terlihat dalam postingan Instagramya.

Bahkan, Shania selalu mempersiapkan dress code khusus untuk perayaan tesebut.

8. Roger Danuarta





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Roger Danuarta dan Cut Meyriska bersama dua anaknya/Instagram)



Roger Danuarta juga seringkali merayakan Imlek di rumah. Tahun lalu, ia merayakan imlek didampingi sang istri, Cut Meyriska dan anaknya.

Ketiganya kompak memakai pakaian bersama merah yang memang khas imlek. "Gong Xi Fa Cai, Xi Nian Kuai Lei. May this year filled with health to us all," tulisnya dalam akun media sosialnya.

9. Daniel Mananta





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Daniel Mananta dan istrinya/Instagram)



Daniel Mananta juga selalu merayakan Imlek bersama keluarga.

Tak banyak yang dilakukan, Daniel tahun lalu merayakan imlek di sebuah restoran untuk makan bersama keluarganya.

10. Desta





Artis Indonesia keturunan Tionghoa. (Foto:Â Desta dan istrinya/Instagram)



Desta diketahui memiliki darah Tionghoa dari sang ibu yang merupakan penganut Kristen. Kakeknya merupakan Kho Ping Hoo, penulis novel silat legendaris sepanjang era 60-an hingga80-an.