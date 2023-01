JAKARTA - Gritte Agatha dikenal sebagai konten kreator yang aktif membuat konten seputar review penginapan, travelling, podcast, dan masih banyak lagi. Selalu menghadirkan konten seru terbaru, jumlah subscribers Gritte meningkat pesat. Sampai saat ini, gadis tersebut telah mencapai lebih dari 4.82 juta subscribers.

Sebelum menjadi konten kreator, Gritte Agatha juga dikenal sebagai pemain sinetron. Sejumlah sinetron, FTV, sitkom, film layar lebar hingga video klip telah diperankan oleh artis kelahiran 1996 tersebut.

Salah satu konten Gritte Agatha yang paling banyak dikenal yaitu #GritteBukaPraktek yang mana ia mengundang narasumber untuk membahas hal-hal bermanfaat. Ia pun menjadikan konten tersebut sebagai wadah dan teman bercerita bagi para narasumber.

Pada video #GritteBukaPraktek yang diunggah kali ini, Gritte mengundang seorang celebrity chef jebolan ajang pencarian bakat MasterChef Indonesia Season 9 yang memiliki skill memasak yang mumpuni, ditambah dengan wajahnya yang tampan sehingga banyak digemari oleh banyak kaum perempuan yaitu Victor Agustino.

Siapa sangka, Victor yang terjun ke dunia masak ternyata mengembangkan sayapnya ke dunia entertainment dengan menjadi salah satu aktor di series terbaru bertajuk ‘Ketua BEM and His Secret Wife’. Berperan menjadi peran pembantu utama, Victor mengaku bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan untuk kembali berakting pada judul lainnya apabila ada kesempatan.

“Sebenernya gue pengen memperdalam sih dunia akting, dunia perfilman gitu. Mungkin setelah gua udah terjun di dunia entertainment, gua ngeliat kayaknya kalo gua cuma fokus di satu hal, lumayan monoton gitu, loh. Tapi kalo gua explore ke mana-mana gitu mungkin lebih exciting, sih,” ujar Victor.

Berbicara mengenai hubungannya dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, Victor mengaku bahwa ibunda dari Bilqis tersebut adalah orang yang baik.

“Kak Ayu tuh baik banget. Dia tuh bisa dibilang artis yang udah gede, tapi dia ramah ke orang-orang yang masih baru, masih kayak gak segede dia lah ibaratnya gitu. Terus gua kayak ngeliat cara kerjanya tuh hard working baget. Walaupun dia perempuan, tapi dia take care of the family. Aku ngeliat keren banget sih emang sih,” jelas Victor.

