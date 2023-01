ALASAN kenapa Sophia Latjuba tidak punya rumah. Mantan Ariel NOAH yang satu ini memang kerap menyita perhatian publik. Selain karena parasnya yang selalu tampil cantik, Sophia juga terkenal awet muda.

Meski terkenal kaya, namun aktris dan model berusia 52 tahun ini rupanya tidak memiliki rumah di Jakarta. Hal ini ia sampaikan ketika menjadi bintang tamu di kanal Youtube TS Media dengan host Luna Maya dan Marianne Rumantir setahun yang lalu.

Lantas, apa alasan kenapa Sophia Latjuba tidak punya rumah? Dalam video yang sudah ditonton sebanyak 2,2 juta kali itu, Marianne Rumantir mengkonfirmasi kepada Sophia Latjuba tentang hidupnya yang nomaden alias berpindah-pindah tempat.

Alasan Kenapa Sophia Latjuba Tidak Punya Rumah? (Foto: Sophia Latjuba/Instagram/@sophia_latjuba88)

“Iya emang, I don’t own a house (aku enggak punya rumah).” ujar ibunda Eva Celia dikutip dari TS Media, Senin (9/1/2023).

Ia menjelaskan alasan kenapa tidak punya rumah bahkan enggan beli rumah di Jakarta. Mantan istri Indra Lesmana ini menuturkan jika harga properti di ibu kota Indonesia ini terlalu tinggi. Bahkan harganya hampir sama seperti Beverly Hills, sebuah kota elit di California, Amerika Serikat.

“Pertama, I think Jakarta’s overpriced. It’s not worth the price. Kok bisa harganya bisa sampai (sama) seperti di Beverly Hills. Menurut gue harga yang keluarin untuk properti nggak sepadan (dengan) what you get.” jelasnya.

Karena itulah Sophia Latjuba lebih memilih untuk mengontrak rumah di Jakarta. Walaupun ia juga mengakui harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mengontrak dan selalu berpindah-pindah, namun Sophia menyukainya. Model berdarah Bugis-Jerman ini setidaknya akan berpindah tempat tinggal setiap dua tahun sekali karena sudah merasa bosan. “Dua tahun itu pasti sudah mulai bosen. Selalu dua tahun, lalu mencari rumah baru, area baru, pindah, terus ganti furnitur dan segala macam. Saya tidak bisa tinggal di rumah (yang sama) lebih dari dua atau tiga tahun. It Makes me crazy.” ungkapnya. Pernyataan Sophia Latjuba rupanya ditanggapi oleh Marianne yang mengatakan jika Sophia memiliki jiwa anak-anak muda zaman sekarang yang mayoritas tidak mau memiliki rumah karena menginginkan kebebasan untuk berpindah-pindah.