JAKARTA - Media asal Amerika Serikat, Insider, yang berbasis di New York, menyorot aksi YouTuber Ria Ricis saat membawa anaknya, Cut Raifa Ara Moana menaiki jetski. Dalam pemberitaannya, Insider terlihat memajang foto wajah Moana dan Ricis yang tengah tertawa bahagia ketika menaiki jetski di laut.

Bahkan Insider juga turut menuliskan judul mirip-mirip dengan komentar netizen di unggahannya. Yakni tentang Ricis yang dikhawatirkan netizen lantaran membawa bayinya menaiki jetski tanpa pelampung.

"A YouTube mom with 30 million subscribers filmed her baby on a jet ski with no life jacket, sparking concern among viewers," bunyi judul pemberitaan tersebut, dikutip dari cuitan akun Twitter @tvindonesiawkwk.

Dalam tulisannya, media Amerika Serikat itu tampak mengambil beberapa komentar netizen Indonesia. Salah satunya komentar terkait kekhawatiran para netizen kepada bayi berusia 5 bulan tersebut.

Sementara itu, Insider juga sempat menyelipkan pendapat soal undang-undang yang melarang orang tua membawa anak menaiki jetski. Akan tetapi, ada sebuah pedoman bahwa kaki penumpang jetski diharuskan bisa menyentuh lantai dasar.

Tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Moana. Terlebih usianya masih 5 bulan.

Kemunculan berita di situs luar negeri tentang Moana menaiki jetski jelas membuat netizen ramai. Mereka bahkan menilai bahwa Ricis akan bangga tentang hal tersebut.

"bangga banget youtuber Indonesia go-internasional," kata @tvindonesiawkwk.

"Kebodohannya go international, memalukan," sambung faiz***. "Sebuah prestasi," lanjut dhuk***. "G*bl*gnya mendunia give applause to her," ucap beefs***.