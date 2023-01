JAKARTA - Putra bungsu Venna Melinda, Athalla Naufal mengungkapkan kondisi terkini sang ibunda pasca mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh sang suami, Ferry Irawan.

Setelah dirawat di rumah sakit, kini kondisi ibunda Verrell Bramasta berangsur membaik.

Lewat unggahan di Instagram Story miliknya Athalla Naufal terlihat memeluk Venna Melinda yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit.

Tak lupa adik Verrell Bramasta itu mengucapkan terima kasihnya atas doa dari teman-teman untuk doa kesembuhan Ibunda tercinta.

"Thank you buat semua doanya teman-teman, alhamdulillah kondisi mama sudah membaik," tulis Athalla Naufal dikutip dari akun Instagram pribadinya, Selasa (10/1/2023).

Sejak awal, Athalla selalu mendampingi sang ibunda di rumah sakit. Ia juga mengaku akan selalu berada di samping ibunda dalam keadaan apapun.

"Always here for you, mah," ujar Athalla Naufal di feed Instagram miliknya.

Tak hanya Athalia, Verrell Bramasta juga memberikan dukungannya meskipun belum bisa mendampingi lantaran masih berada di Jepang.

Sekadar informasi, dugaan tindak KDRT ini berawal dari adanya cekcok rumah tangga antara Venna Melinda dan Ferry Irawan di salah satu hotel wilayah Kediri, pada Minggu (8/1/2023).

Venna Melinda pun melaporkan Ferry Irawan ke Polres Kediri, namun kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polda Jawa Timur atas permintaan Venna Melinda.