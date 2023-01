JAKARTA - Donna Agnesia baru saja merayakan hari pertambahan usianya yang ke-44, tepatnya pada Minggu, 8 Januari 2023 kemarin. Melalui akun Instagramnya, istri dari Darius Sinathrya ini mengaku memiliki harapan untuk terus produktif dalam berkarya.

Ibu tiga anak itu mengaku kalau dirinya masih memiliki sejumlah impian dan cita-cita yang hingga kini belum bisa diwujudkan. Meski begitu, ia merasa bersyukur lantaran terus diberikan kesehatan untuk bisa mewujudkan impiannya.

"Aku justru bersyukur karena di usia saat ini, aku masih diberikan kesempatan hidup, masih sehat, memiliki keluarga, masih bisa produktif & berkarya masih punya impian yang ingin raih membutuhkan usaha & kerja keras, mencapainya," ungkap Donna Agnesia dalam cuitan di akun instagram pribadinya, Senin (9/1/2022).

Melihat usianya yang semakin bertambah, Donna mengaku tetap bersyukur dan selalu merawat diri. Sebab, hal itulah yang membuat kepercayaan dirinya pun semakin meningkat.

Sejumlah faktor-faktor itu sontak membuat, bintang Night Bus ini bisa terus meningkatkan rasa bahagianya. Baik secara batin maupun mental.

"Yang penting adalah the way how feel about self yang membuat kita terlihat lebih atau selalu muda. Bersyukur tetap semangat & mencinta diri kita dg cara merawat & menjaganya baik secara fisik maupun mental," jelasnya.

Lewat unggahannya, Donna mengucapkan banyak terimakasih kepada sang suami dan anak-anaknya. Pasalnya, mereka tampak begitu serius untuk menyiapkannya kejutan di hari ulang tahunnya. "I'm so grateful for everything that I have in my life. Terimakasih untuk doa dan perhatiannya di hari ulang tahun dari sahabat, kerabat & teman2 semua," tandasnya.