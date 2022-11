JAKARTA - BLACKPINK siap menyapa penggemar di Indonesia lewat konser bertajuk ‘BORN PINK’ pada 11 dan 12 Maret 2023. Acara tersebut akan digelar di Gelora Bung Karno Main Stadium, Jakarta.

Tiket konser Lisa CS itu resmi dibuka pada pukul 12.00 WIB untuk day 1 dan pukul 14.00 WIB untuk day 2. Sebelumnya, beberapa tiket presale sudah dijual oleh promotor, IME Indonesia pada 14 November 2022 khusus untuk membership.

Banyak Blink, sapaan untuk fans BLACKPINK yang sudah mulai bersiap untuk war tiket konser. Salah satunya adalah putri dari artis Donna Agnesia dan Darius Sinathrya, Quinesha Sabrina Sinathrya.

Melalui unggahan Donna di Instagram pribadinya, dia membagikan momen saat sang anak bersiap untuk war tiket BLACKPINK. Melalui sebuah video yang diposting di akun Reels Instagram, sang anak terlihat mempersiapkan diri untuk war tiket dengan menyiapkan ponsel dan juga laptop.

"Sudah standby dari jam 1 sebelum presale dibuka," berikut kutipan dari keterangan di video itu yang MNC Portal lansir dari Instagram @dagnesia, Selasa (15/11/2022).

Sang anak dibantu para asisten di rumah terus bersemangat untuk mendapatkan tiket tersebut. Dan akhirnya Quinesha mendapatkan tiket tersebut. Terlihat raut bahagia terpancar dari wajah anak Donna.

"Hari ini sudah dinanti-nanti oleh para Blink, Blink. Pada war tiket BLACKPINK, pembayaran tiket terakhir akhirnya dapat. Makasih semuanya," ucap Donna dalam video itu kepada para asisten di rumahnya.

Dalam keterangan video tersebut, Donna mengatakan pertama kalinya ikut merasakan tiket war bareng sang anak. Rupanya ibu tiga anak itu juga ikutan tegang.

"Deg-degan, nggak karuan, rusuh, pingin nangis pokoknya campur aduk," tulis Donna.

"Semangat buat yang masih berjuang di Ticket War hari ini. Lisa, Jennie, Rose & Ji Soo. See you soon," tutupnya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(aln)