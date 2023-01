JAKARTA - Kondisi Indra Bekti terus menunjukkan perkembangan yang semakin baik setiap harinya.

Bahkan, Indy Barends masih terus menyempatkan waktu untuk menjenguk suami Aldila Jelita itu.

Lewat instagram, Indy Barends kembali mengunggah momen manis saat bertemu Indra Bekti.

Tak sendirian, Indy juga didampingi putra sulungnya, Raphael Benaya Sarmanella.

Tampaknya Indra Bekti sangat senang begitu melihat kehadiran Raphael.

"Thank you so much for coming," kata Indra Bekti, dikutip pada Senin (9/1/2023).

Bekti lalu menarik tangan Raphael hingga menyentuh wajahnya sendiri. Tak lama kemudian, Indra Bekti langsung menangis.

Suara Indy Barends di balik kamera meminta Bekti untuk menyudahi tangisannya.

Di satu sisi Indy juga memahami mengapa sahabatnya sampai terharu melihat Raphael.

Indra Bekti sudah mengenal Raphael sejak remaja berusia 20 tahun itu masih bayi.

Follow Berita Okezone di Google News

"It's okay, udah-udah," kata Indy Barends sambil memegang tangan Bekti yang masih menggenggam erat Raphael. Melihat postingan Indy Barends, para rekan artis lantas beramai-ramai meninggalkan komentar. Mereka memberikan doa terbaik demi kesembuhan Indra Bekti. BACA JUGA:Nagita Slavina Ungkap Alasannya Selalu Nurut Raffi Ahmad "Ikut lega, speedy recovery kak @indrabekti," ujar Ayu Sitha. "Waaaa seneng banget liat video ini tendyyy! Alhamdulillah semoga semakin sehat 1000% yaaah bektiiiii," ungkap Meisya Siregar. "Lekas pulih sembuh sempurna aminnnnnnn," tulis Ernest Prakasa. Diketahui, Indra Bekti masih terbaring di RS Abdi Waluyo seusai menjalani dua kali operasi karena mengalami pecah pembuluh darah di kepala.