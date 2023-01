JAKARTA - Pasangan Rezky Aditya dan Citra Kirana kembali menunjukan kemesraan lewat media sosialnya.

Tampak keduanya dalam sebuah pesawat untuk melakukan perjalanan liburan akhir tahun mereka.

Di tengah kebahagian yang dirasakan Rizky dan Citra, netizen malah membanjiri kolom komentar dengan menyinggung video syur berinisial R.

Diketahui, video syur sosok berinisial R memang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini lantaran diduga sebagai Rizky.

Meski begitu, pasangan yang menikah pada 1 Desember 2019 lalu itu tak pernah menangkapi terkait video syur yang beredar.

Citra malah mengungkapkan bahwa ia merasa baru menikah lantaran banyak menghabiskan waktu hanya berdua dengan suami.

"Selama di pesawat kerjaannya cuma makan makan makan aaahhh rasanya baru nikah nih jalan-jalan berduaan sama Mas Ky lagi. Mama Papa quality time dulu yaa mass," tulis Citra Kirana dalam Instagramnya, @citraciki pada Minggu (8/1/2023).

Selain itu, di depan kamera pun Rezky Aditya beberapa kali menunjukan sikap jahilnya di hadapan sang istri.

Follow Berita Okezone di Google News

Sang aktor menjulurkan lidahnya ke arah kamera, sedangkan Citra tampak melakukan swafoto dengan tampak elegan.

Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen yang berharap kebahagiaan tersebut tak hanya sekedar pura-pura.

"Yang lagi viral video syur R, pura-pura bahagia ya mbak," komentar akun @bro***.

"Semoga mbak Ciki gak pura-pura bahagia," ucap akun @juli***.

Namun, banyak juga yang memberikan dukungan agar rumah tangga pasangan tersebut tetap langgeng dan bahagia.

"Happy happy just ok Solid until jannah," tulis akun @hap***.

"Selamat menikmati quality time berdua damai-damai di sana yaa. Semoga pulang bawa adek buat Athar," imbuh akun @ana***.

"Moga bahagia terus dan langgeng rumah tangga nya bisa melewati segala ujian semangat @citrakirana," sambung akun @fit***.