LOS ANGELES - Film The Conjuring 4 berpotensi menjadi sekuel pamungkas dari petualangan Ed dan Lorraine Warren mengusir roh jahat. Hal itu dibocorkan James Wan, sutradara dan produser film tersebut.

“Film itu adalah proyek berharga untuk kami. Namun kami juga butuh waktu untuk memastikan emosi dari cerita Ed dan Lorraine tersampaikan dengan baik, berlanjut, dan akhirnya bisa saja selesai,” katanya dikutip dari Collider, pada Rabu (4/1/2023).

The Conjuring 4 akan menjadi akhir petualangan Ed dan Lorraine Warren. (Foto: New Line Cinema)

James Wan menambahkan, “Kami hanya ingin memastikan bahwa mengakhiri The Conjuring adalah keputusan terbaik. Sehingga, kami bisa menyampaikan cerita yang baik melalui film ini.”

Warner Bros. Pictures mengumumkan penggarapan The Conjuring 4, pada Oktober 2022. New Line Cinema bertanggung jawab memproduksi film tersebut, sementara James Wan dan Peter Safran bertindak sebagai produser.

Film The Conjuring pertama kali dirilis pada 2013 dan langsung tercatat sebagai film horor paling laris sepanjang masa. Kala itu, film tersebut menghasilkan USD319,5 juta (Rp4,99 triliun) dengan bujet produksi hanya USD20 juta (Rp312,48 miliar).

Kesuksesan tersebut berlanjut pada penggarapan franchise, spinoff, dan prekuel film tersebut. Kisah film tersebut berfokus pada kehidupan nyata pasangan suami-istri Ed dan Lorraine Warren sebagai paranormal dan pemburu hantu.

Masing-masing sekuel menceritakan tentang aksi fenomenal Ed dan Lorraine Warren dalam mengusir hantu. Disutradarai Michael Chaves, The Devil Made Me Do It merupakan film terakhir The Conjuring yang dirilis pada 2021.

Sejauh ini, Patrick Wilson dan Vera Farmiga sudah membintangi tiga film The Conjuring, termasuk spinoff-nya, Anabelle Comes Home yang dirilis pada 2019. Meski belum resmi diumumkan, namun kedua aktor itu tampaknya akan kembali membintangi sekuel keempat ini.

Warner Bros. Pictures dan James Wan sayangnya belum merilis tanggal rilis resmi The Conjuring 4.*