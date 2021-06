JAKARTA – The Conjuring Universe kembali ke layar lebar dengan film The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Film ini disutradarai oleh Michael Chaves. James Wan, sang pemrakarsa The Conjuring Universe, kali ini memilih untuk menjadi penulis dan produser.

Franchise The Conjuring terkenal karena kisah-kisah yang mereka angkat ke film. Seperti boneka Annabelle yang sukses menjadi salah satu ikon franchise ini, film di The Conjuring Universe dibuat berdasarkan kisah nyata.

Baca Juga:

Tayang di Bioskop, The Conjuring 3 Pakai Setan sebagai Tameng Tindak Pembunuhan

Warner Bros Umumkan Judul Resmi The Conjuring 3

The Conjuring 3 pun sama. Di film ini James Wan dan David Leslie Johnson-McGoldrick sebagai penulis mengangkat kisah Pengadilan Arne Cheyenne Johnson, atau lebih populer dengan nama The Devil Made Me Do It Case yang terjadi pada November 1981 di Brookfield, Connecticut.

Kejadian bermula ketika keluarga Glatzel pindah ke sebuah rumah yang baru mereka sewa. David, adik dari Debbie Glatzel, kerap melihat sosok pria tua yang kerap muncul dalam wujud iblis raksasa dan berbicara bahasa Latin dan mengancam akan mencuri jiwa mereka. Awalnya Debbie dan pacarnya, Arne Johnson, mengira bahwa David hanya mencari alasan karena tidak mau bersih-bersih, tapi lama-kelamaan banyak keanehan pada diri David; susah tidur, mudah marah, dan munculnya lebam di sekujur tubuh yang misterius. Akhirnya keluarga Glatzel memutuskan untuk pergi dari rumah sewa itu karena tidak kuat.

Keadaan David pun memburuk. Keluarga Glatzel pun memanggil pasangan demonologist, Ed dan Lorraine Warren, untuk membantu mereka. Setelah pasangan Warren melakukan pengusiran setan dari tubuh David, dimana Lorraine mengatakan bahwa tubuh David melayang, berhenti bernapas, dan tiba-tiba menerawang masa depan dan menerka pembunuhan yang akan Arne lakukan, mereka mengontak polisi untuk berjaga-jaga apabila ada keanehan di keluarga Glatzel.

(aln)