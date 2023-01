JAKARTA - Jefri Nichol memang selalu berhasil mencuri perhatian netizen lewat pesonanya. Baru-bari ini, ia kembali membuat netizen ricuh usai memamerkan tubuh atletisnya di media sosial.

Foto tersebut diketahui muncul di akun Instagram milik seorang make up artist ternama, Ryan Ogilvy. Dalam unggahannya, Ryan tampak merias bintang film Jakarta vs Everybody itu untuk sesi pemotretan.

β€œHal yang perlu dibersihkan di 2022,” tulis Ryan, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu, 1 Januari 2023.

Mantan kekasih Shenina Cinnamon tersebut terlihat dalam video tengah bertelanjang dada. Rambutnya yang rapi menambah kesan tampan diwajahnya, belum lagi dirinya terlihat hanya memakai celana panjang berwarna putih yang tentu membuatnya semakin tampan.

Sejumlah pose pria 23 tahun itu pun sukses bikin netizen klepek-klepek. Salah satunya, ketika tubuh atletisnya disirami air.

Ekspresi Nichol juga begitu mendalami pemotretan tersebut, hingga bikin banyak netizen salah fokus.

Video Jefri Nichol telanjang dada itu sontak mengundang reaksi netizen, khususnya kaum hawa. Mereka salfok dengan pesona Nichol dan tubuh proporsionalnya.

Hingga kini, video tersebut sudah ditonton lebih dari 300 ribu orang. β€œYa Allah ganteng banget jodoh orang,” kata akun @lus***. β€œGa kuat gilaaa,” tambah akun @smm***.