APAKAH benar Jefri Nichol orang Minang? Apapun tentang aktor tampan satu ini memang menarik untuk dikulik, termasuk mengenai asal muasalnya.

Karier Jefri Nichol semakin meroket setelah sukses lewat film Pertaruhan tahun 2017. Pada tahun yang sama, dia juga membintangi film Dear Nathan yang sukses membuat namanya tersohor.

Wajah tampan kebarat-baratannya serta aktingnya yang apik selalu mencuri perhatian. Jefri Nichol bahkan terpilih menjadi Duta Festival Film Indonesia (FFI) 2021 lalu. Melihat wajah Jefri Nichol, mungkin banyak yang mengira bahwa pria itu keturunan luar negeri.

Namun ternyata, Jefri Nichol lahir dari kedua orang tua asli Indonesia. Banyak juga yang bertanya, apakah benar dirinya memiliki darah Minang, apalagi dia sempat menjawab komentar di akun Instagramnya menggunakan bahasa Minang.

Apakah Benar Jefri Nichol Orang Minang? (Foto: Jefri Nichol/Instagram/@jefrinichol)

Melalui akun Instagram pribadinya @jefrinichol, pria kelahiran Jakarta itu pernah menjawab komentar penggemar menggunakan bahasa Minang. Awalnya, Jefri Nichol membagikan foto di belakang layar Pertaruhan The Series 2022.

Jefri Nichol menulis keterangan pada unggahan foto tanggal 18 Juni 2022. “Some behind the scene Pertaruhan The Series. Hari ini, episode 4 sudah tayang! Gimana menurut kalian?,”

Salah seorang penggemar dengan akun @cic_isaja berkomentar pada foto tersebut menggunakan bahasa Minang. Jefri Nichol pun turut menjawab menggunakan bahasa yang sama.

“Deh ibo mancaliak Nichol, baa ndak pakai pemain pengganti, apo lagi tinju nyo memang betul2 di tinju..lebam2 lah badan (“Duh kasian lihat Nichol. Kenapa tidak pakai pemain pengganti saja? Apalagi tinjunya beneran, tubuh jadi lebam-lebam.”)” tulis sebuah akun @cic_isaja.

“Nda iyo bana gai itu do ni, acting je nyo tu. nda ba’a gai awak ndak pakai stuntman do ni. ajak keluarga kasadoe manonton film dan series awak yo ni A ((“Tidak apa-apa kak, itu cuma akting. Tidak apa-apa kok tidak pakai pemeran pengganti. Ajak semua keluarga untuk nonton film series saya ya,”).” balasJefri Nichol kepada akun tersebut. Jefri Nichol sendiri lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1999. Ia lahir dari pasangan John Hendri dan Junnita Eka Putiri. Diketahui, keluarga Jefri Nichol berasal dari Pariaman, Sumatra Barat. Apakah Benar Jefri Nichol Orang Minang? (Foto: Jefri Nichol/Instagram/@jefrinichol) Aktor berusia 23 tahun itu menyatakan bahwa ia asli berasal Indonesia. Tepatnya, Jefri Nichol merupakan keturunan asli Minangkabau, Sumatera Utara, dari orangtuanya. Melalui promo film Jailangkung 2, Jefri Nichol juga berkesempatan pulang ke kampung halamannya. Kesibukannya selama ini membuat mantan kekasih Shenna Cinnamoni itu tidak sempat mengunjungi keluarga besarnya di Pariaman. Terjawab sudah pertanyaan apakah benar Jefri Nichol orang Padang. Semoga bermanfaat!