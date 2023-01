JAKARTA - Mantan penyanyi cilik, Tasya Kamila, menyambut 2023 dengan penuh rasa kegembiraan. Bukan tanpa sebab, istri dari Randi Bachtiar ini diketahui akan melahirkan anak keduanya pada hari ini, Minggu (1/1/2023).

Kabar bahwa pelantun Libur Tlah Tiba tersebut akan melahirkan anak keduanya, diketahui langsung lewat unggahannya di akun Instagram Story. Dalam unggahannya, Tasya terlihat membagikan beberapa persiapan demi menyambut anak keduanya.

Di unggahan pertama, Tasya Kamila memilih memanjakan diri dengan pergi ke salon.

"My kind of 'persiapan lahiran'," tulis Tasya Kamila di Instagram, Sabtu, 31 Desember 2022.

Selanjutnya, perempuan 30 tahun itu tampak memperlihatkan anak pertamanya Arrasya Wardhana Bachtiar yang masih tertidur di kasur. Ia bahkan mengaku siap memulai sesuatu yang baru di hari pertama tahun 2023 ini.

"1st day of 2023. Getting ready for our big day today," lanjutnya.

Jelang melahirkan siang nanti, bintang film Mall Klender itu memanjatkan doa semoga persalinan nanti berjalan lancar.

"Schedule for a c-section this afternoon. Bismillah," kata Tasya Kamila.

Sementara itu, diketahui Tasya Kamila akan melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan itu di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Ia pun berharap hujan di lagi hari ini membawa berkah untuk dirinya dan semua orang. "Bismillah hujan di Minggu pagi awal tahun ini membawa berkah. Sampai di RS @brawijayaantasari," pungkas Tasya Kamila. Sebagai informasi, Tasya Kamila melahirkan anak pertamanya Arrasya Wardhana Bachtiar pada 13 Mei 2019 silam.