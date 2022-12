NAGOYA - Lyodra Margaretha Ginting atau yang biasa dipanggil Lyodra kembali harumkan nama Indonesia di kancah musik internasional.

Penyanyi cantik jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol X ini berhasil memenangkan penghargaan dalam kategori “Asia Celebrity (Singer)” dalam gelaran AAA (Asia Artist Awards) 2022.

Pencapaiannya tersebut pastinya membuat masyarakat Indonesia bangga pada dara asal Medan tersebut.

Melalui unggahan vlog pada 24 Desember 2022, Lyodra membagikan perjalannya dari Indonesia ke Nagoya, Jepang.

Dengan jadwal penerbangan jam 6 pagi, Lyodra dan tim sudah tiba di Bandara Soetta pada jam 4 pagi.

Menempuh penerbangan selama 8 jam dari Indonesia untuk transit di Tokyo, lalu dilanjutkan kembali dengan penerbangan ke Nagoya.

Sesampainya di Nagoya, Lyodra dan tim langsung melakukan GR bersama penampil lainnya, salah satunya Alexa yang akan berkolaborasi bersama Lyodra pada AAA After Stage Day 2 membawakan lagu ‘Side to Side’ yang dipopulerkan oleh Ariana Grande.

Keesokan harinya, Lyodra dan tim mulai sibuk mempersiapkan penampilan Lyodra di atas panggung, seperti melakukan make up, hair do, hingga pemakaian outfit berupa gaun panjang elegan yang dipenuhi dengan blink blink.

“Make upnya itu ala ala make up cantik dan make up cepet lebih tepatnya, yah. Terus dia ala ala Korea Thailand gitu yang warnanya pinkish, fresh, biar kita gak kalah sama idol-idol K-pop,” jelas make up artist Lyodra.

Pada AAA Day 1, Lyodra akan tampil di red carpet terlebih dahulu sebelum tampil membawakan lagu andalannya saat ini yaitu ‘Sang Dewi’, serta menerima penghargaan sebagai “Asia Celebrity (Singer)”.

“Thank you! I’m so so so so grateful and so happy pastinya. Aku seneng sekali gak nyangka sih. Aku berterima kasih buat semua orang yang sudah support aku. Dari perjalanan karir aku awal sampe sekarang, sampe detik ini. Pasti aku bisa seperti ini gak lepas dari dukungan dan doanya kalian semuanya, keluarga, temen, kerabat, manajemen, label, semua, fans pastinya juga yang paling dukung. Ini aku persembahkan dan dedikasikan buat kalian tentunya. Ini piala bukan punya aku, tapi punya kita semua karena untuk mendapatkan penghargaan ini banyak pihak yang terlibat, banyak orang yang bekerja keras di balik ini jadi ya ini buat kita semua, aku yang mewakilkan. Jadi ya aku sebenernya mau nangis, tapi kayak keren banget!,” ujar Lyodra di belakang panggung.

Di akhir vlog, Lyodra dengan excited memperlihatkan hasil selfienya bersama salah satu aktris Korea favoritnya yaitu Han So Hee.

“Aku akhirnya udah kelar hari ini day 1, dan aku foto sama Han So Hee! Ngefans banget ama Han So Hee, kayak aku cinta banget sama kamu. Dan dia ramah banget sumpah,” kata Lyodra excited.

Buat yang penasaran dengan keseruan Lyodra di balik panggung Asia Artist Awards 2022, langsung aja cek vlognya hanya di YouTube Channel Lyodra Official, ya!