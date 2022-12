JAKARTA - Gery Gany merupakan penyanyi kembar jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia. Saudara kembar dengan nama asli Yohanes Gerald Bria Abanit (Gery) dan Petrus Giovani Bria Abanit (Gany) ini tergabung dalam kategori Group yang dimentori oleh Ariel Noah. Sayangnya, mereka tereliminasi di Gala Live Show 9.

Memiliki YouTube Channel pribadi, Gery Gany kerap membagikan kemampuannya dalam bernyanyi. Seperti pada video yang diunggah kali ini, Gery Gany membagikan penampilannya cover lagu berjudul “To The Bone” yang dipopulerkan oleh musisi berbakat Indonesia bernama Pamungkas.

Lagu yang memiliki genre R&B ini mengisahkan keinginan, kesungguhan, dan rasa cintanya yang mendalam kepada wanitanya.

Kepopuleran lagu serta lirik yang sangat mendalam membuat Gery Gany meng-cover lagu ini. Dengan suaranya yang merdu dan khas, penyanyi kembar ini berhasil membawakan ‘To The Bone’ dengan sangat baik dengan iringan gitar akustik.

Kolaborasi keduanya menghasilkan harmonisasi suara yang indah dan sangat easy listening. Ditambah dengan aransemen musik yang apik membuat banyak penonton menuliskan komentar positif kepada penyanyi kembar tersebut.

“Bagus bgt suaranya.. I love all of your covers.. I'm still waiting for the next cover,” tulis salah satu penonton dalam kolom komentar.

Saksikan penampilan Gery Gany cover lagu “To The Bone” hanya di YouTube Channel Gery Gany, ya!