JAKARTA - Beberapa artis menunjukkan toleransi antar umat beragama dalam perayaan Natal yang berlangsung pada Minggu, 25 Desember 2022 kemarin. Tak terkecuali Wulan Guritno yang sempat mengunggah sebuah foto bertema Natal di akun Instagramnya.

Sayangnya, unggahan kekasih Sabda Ahessa itu justru membuat netizen ramai. Bahkan tak sedikit diantara mereka mempertanyakan soal agama yang dianut oleh Wulan dan juga anak-anaknya.

Dengan santai, wanita 41 tahun itu akhirnya menjawab rasa penasaran netizen terhadap agama yang dianutnya. Melalui kolom komentar unggahannya, ibu tiga anak ini mengatakan bahwa dirinya menganut agama Islam.

"Kalian yang berteeenya tenyaaa ( mengutip @gadiscsadiqah ) ya kami semua muslim," ungkap Wulan Guritno dalam unggahannya.

Kemunculan Wulan dengan foto menggunakan topi santa berlatar belakang pohon Natal rupanya merupakan bagian dari toleransi dirinya kepada anggota keluarga yang lain. Pasalnya, ibu dan adiknya yang paling bungsu, diketahui menganut agama non muslim.

"Ibu dan adik kami paling kecil yang non muslim, kami menemani ibu dan adik merayakan," jelasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Lewat unggahan tersebut, ia juga turut mendoakan masyarakat yang tengah berbahagia lantaran bisa berkumpul dengan keluarga. Tak lupa, ia juga mengucapkan selamat Natal bagi semua orang yang merayakannya.

"Semoga kalian juga sedang kumpul bahagia dengan keluarga .. again Merry Christmas to all of you who celebrate," tandasnya.