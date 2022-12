JAKARTA - Potongan video percakapan Wulan Guritno dan Anang Hermansyah menjadi sorotan netizen. Dalam sebuah percakapan di YouTube Ngobrol Asix, mereka membahas soal pasangan hidup.

Tak menampik, bagi Wulan Guritno hidup tentu saja membutuhkan pasangan untuk bisa mendampingi sampai tua.

"Sendirian pasti gak enak, at the end of the day we need someone to grow old together (pada akhirnya kita butuh seseorang untuk menua bersama)" ujar Wulan Guritno, dikutip pada Selasa (20/12/2022).

Mendengar itu, Anang Hermansyah langsung bertanya kepada Wulan mengenai keinginan punya anak lagi. Mantan istri Aldilla Dimitri itu mengaku tak menutup kemungkinan menambah buah hati.

"Kalau masih bisa, mau" kata Wulan.

Menurut Wulan, tak masalah jika orang seusianya masih ingin memiliki momongan lagi. Usia 40 tahun dikatakan Wulan Guritno sebagai usia 30 tahun yang baru dimulai.

"Sekarang jamannya 40 is the new thirty," jelasnya.

Wulan juga menganggap, pandangan tersebut memang benar adanya. Terlebih gizi dan pola pikir juga berpengaruh terhadap kehamilan.

"Memang betul, mungkin karena gizi kita berbeda, makanan kita berbeda pandangan dan wawasan kita berbeda" tutur Wulan Guritno. Video percakapan Anang Hermansyah dan Wulan Guritno ini kembali diunggah oleh akun instagram @rumpi_gosip. Dari sana, banyak netizen yang mengomentari perbedaan gizi Wulan dan orang lain. "Dia sarapan sehat, lha aku sarapan nasi kemarin yang digoreng, jelas beda" kata @hen**** "Penghasilannya pun beda" tulis @wi**** "Son Ye Jin juga umur segini baru lahiran anak pertama, nah gue umur 33 udah anak 3, tubuh dah berasa jompo, beda asupan" ujar @dh*****