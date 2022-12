JAKARTA - Wulan Guritno dan kekasih Sabda Ahessa turut memeriahkan Hari Raya Natal. Wulan Guritno bersama keluarga besarnya turut dalam kebahagian di momen spesial tersebut.

Beragama Muslim, Wulan merayakan Natal bersama anggota keluarganya yang beragama Nasrani. Melalui unggahannya di Instagram, ibu tiga anak itu membagikan momen saat dirinya berkumpul bersama keluarga.

Di bersama keluarganya berfoto di sebuah ruangan di dalam rumah dengan latar pohon Natal yang dihias.

"Merry Christmas to all who celebrate have a holly jolly one," tulis Wulan dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram @wulanguritno, Senin (26/12/2022).

Wulan terlihat cantik memakai satu set outfit berwarna pink. Dia juga menambahkan topi santa claus.

Sang kekasih Sabda Ahessa turut cair dalam momen tersebut. Mereka membagikan momen kebersamaan berdua.

Postingan itu mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang justru mempertanyakan agama wanita 41 tahun itu.

"Mbak Wulan kan Indo, keturunan Inggris kalau nggak salah. Jadi mungkin keluarganya masih ada yang non Muslim, jadi ya ikut berbaur," kata nurxxx.

"Dia ini Islam apa Kristen sih," kata muhxxx.

"Kalau artis mah Natal ikutan, Lebaran juga ikutan," kata azizxxx.

