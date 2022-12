DERETAN aktor Korea pendatang baru yang sukses curi perhatian lewat K-Drama di 2022. Drama Korea (drakor) saat ini memang digandrungi oleh sebagain besar masyarakat Indonesia. Selain jalan ceritanya yang apik, tentu penampilan akting sang aktor juga cukup menentukan kesuksesan dari drakor. Bahkan, banyak artis pendatang baru yang mencuri perhatian pecinta drakor pada 2022 ini.

Penasaran siapa saja mereka? Simak ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

Moon Sang Min

Aktor Korea pendatang baru yang sukses curi perhatian lewat K-Drama di 2022. (Foto: Moon Sang Min/Hancinema)



Nama Moon Sang Min tengah naik daun setelah membintangi drama Korea “Under The Queen’s Umbrella”. Perannya sebagai Pangeran Agung Seongnam berhasil membuatnya menerima lebih dari 20 tawaran iklan dengan brand berbeda.

Belum lama ini, Sang Min juga dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membintangi proyek drama korea baru bertajuk “Wedding Impossible” dengan lawan mainnya, yakni Jeon Jong Seo.

Park Solomon





Aktor Korea pendatang baru yang sukses curi perhatian lewat K-Drama di 2022. (Foto:Park Solomon/Soompi)



Park Solomon atau kerap disapa Lomon juga menjadi perbincangan publik lantaran memerankan Lee Su Hyeok di “All of us Are Dead”. Menurut kdramastars, pengikut Lomon bahkan naik drastis mencapai tiga kali lipat, dari 286 ribu hingga 1,3 juta dan terus bertambah.

Setelah merampungkan drama yang mengusung tema zombie itu, Lomon berhasil membintangi drama korea dengan judul “Third Person Revenge” yang ditayangkan di Disney+ mulai 9 November 2022 lalu.

Bae Hyun Sung





Aktor Korea pendatang baru yang sukses curi perhatian lewat K-Drama di 2022. (Foto: Baey Hyung Sung/Wikiwand)



Kepopuleran Bae Hyun Sung dimulai sejak dia membintangi drama Korea “Our Blues”. Aktor 23 tahun ini berperan sebagai seorang siswa teladan sekaligus papa muda lantaran menghamili pacarnya bernama Bang Young Joo (Roh Yoon Seo).

Setelahnya, Hyun Sung juga membintangi drama Korea “Gaus Electronics” bersama lawan mainnya, Kwang Dong Yeon, Ko Sung Hee, dan Kang Min Ah. Drama ini menceritakan tentang kisah kehidupan para pekerja kantor divisi pemasaran di kantor Gaus Electronics.

Choi Byung Chan





Aktor Korea pendatang baru yang sukses curi perhatian lewat K-Drama di 2022. (Foto: Choi Byung Chan/Soompi)



Kemampuan akting Choi Byung Chan di drama Korea “A Business Proposal” menjadi sorotan. Pasalnya, aktor 25 tahun ini memerankan Shin Ha Min, adik dari Shin Ha Ri (Kim Sejeong).

Diketahui, kariernya di dunia hiburan dia mulai sebagai anggota boyband K-pop ‘Victon’ pada November 2016. Selain itu, Byung Chan juga sempat ikut serta dalam acara Produce X 101 pada 2019 silam.

Kim Jae Won





Aktor Korea pendatang baru yang sukses curi perhatian lewat K-Drama di 2022. (Foto:Kim Jae Won/Soompi)



Aktor Kim Jae Won juga turut mencuri perhatian lantaran perannya sebagai Choi Han Soo saat muda di drama Korea “Our Blues”. Parasnya yang mempesona dan tubuh tingginya menjadi sorotan kaum hawa.

Meski begitu, aktor 21 tahun ini mengawali kariernya sebagai seorang model di bawah naungan Mystic Entertainment. Tak hanya itu, Jae Won juga memulai debutnya lewat web drama filipina bertajuk “Love From Home” dan menjadi peran utama yang dipasangkan dengan artis Joyselle Cabanlong.