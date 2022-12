JAKARTA - Gading Marten menjadi salah satu selebriti yang merayakan Natal. Pada malam Natal yang berlangsung Sabtu, 24 Desember 2022 kemarin, ia terlihat merayakan hari spesial tersebut bersama teman-temannya untuk bernyanyi dan menghabiskan waktu di kediamannya.

Sehari setelahnya, tepatnya pada 25 Desember 2022, ia kembali merayakan momen Natal bersama orang tercintanya, Gempita Nora Marten. Dalam unggahannya di akun Instagram, bintang film Love For Sale ini tampak membagikan potret bersama Gempi.

Gading dan Gempi terlihat berpose di depan pohon natal yang dibawahnya sudah dipenuhi dengan berbagai macam hadiah. Ayah dan anak ini bahkan kompak mengenakan busana sederhana berwarna putih dan terus menebar senyum dan di beberapa foto.

Gading juga tak lupa mengunggah potret dirinya dan Gempi berpose bersama ayahnya, Roy Marten dan sang ibu sambung, Anna Maria. Momen suka cita perayaan natal memang terasa begitu hangat hangat jika dirayakan bersama keluarga tercinta.

"MERRY CHRISTMAS EVERYONE. God Bless you All," tulis Gading dalam keterangan foto yang diunggahnya itu.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Follow Berita Okezone di Google News

Unggahan Gading itu pun mendapat respon dari sang mantan istri, Gisella Anastasia yang juga menyampaikan ucapan selamat natal untuk Gading serta keluarganya. "Lovely!!! Merry Christmas semua kesayangan disana," tulis Gisel. Meski tak terlihat merayakan natal bersama, rencananya Gading dan Gisel akan menghabiskan waktu liburan tahun baru bersama, sesuai permintaan Gempi. Namun, belum diketahui secara pasti kapan mereka akan pergi berlibur serta destinasi tujuan mereka.