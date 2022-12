JAKARTA - Viral di media sosial cerita seorang driver ojek online (Ojol) bernama Ryan yang mendapatkan hadiah dari Gading Marten.

Cerita tersebut dibagikannya dalam akun Instagram serta Tiktoknya @mzojol, pada Sabtu (24/12/2022).

Dalam video yang dibagikan, Ryan mengatakan tiba-tiba mendapatkan DM langsung dari Gading Marten.

Di DM, Gading mengatakan bahwa ia salut pada sosok Ryan, "Keren lu bro! Ayo sini saya beliin sepatu."

Gading pun kemudian bertanya sepatu jenis apa yang diinginkan Ryan.

"Bebas mas sedikasihnya aja. Ntar sepatu lama saya, saya kasih temen ojol yang lain yang butuh juga," jawab Ryan.

Tak perlu waktu lama, Gading benar-benar mengirimkan sepatu baru dalam waktu satu jam pada driver yang sudah menjadi ojol selama 6 tahun itu.

Gading memberikan Ryan sepatu Curry 1 Flotro Training Camp yang juga dipake idola driver tersebut yakni Stephen Curry.

Tak hanya sepatu, ada juga kaos hitam bertuliskan Curry serta topi NBA berwarna biru.

"Semangat terus and be kind - dari GM," isi pesan yang diberikan Gading pada Ryan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Follow Berita Okezone di Google News

Setelah itu, sesuai janjinya Ryan memberikan sepatu lamanya pada rekan ojolnya yang memakai sendal.

"Makasih Mas Gading udah bikin 2 orang ini seneng!," ucapnya.

Video tersebut juga ramai mendapatkan komentar dari para netizen yang turut mendoakannya.

Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa driver ojol itu mirip dengan Gading.

"Sehat terus ya bang, supaya bisa nyenengin banyak orng," tulis @hexxx.

"Semoga rejeki bang ojol dan bang Gading Marten dilancarkan," ucap akun @zhxxx.

"Laaahh.. abangnya pake topi jadi mirip Gading Marten," kata akun @buxxx.

"Eh tapi muka nya juga malah mirip sama kak gading Marten," ujar akun @auxxx.

Alasan Gading

Sebelumnya, Ryan sempat mengunggah video ketika dirinya membeli sepatu bermerk Under Amour berjenis Curry 9 'We Believe' seharga Rp2.759.000.

Ryan mengungkapkan bahwa itu merupakan impiannya sejak lama meski harga sepatu tersebut cukup mahal.

Namun, tekadnya bulat setelah Golden State Warriors juara NBA, serta Stephen Curry menjadi MVP.

Driver tersebut memang suka menonton NBA di sela-sela waktunya menunggu penumpang.

Akhirnya setelah 6 tahun menjadi driver ojol dan telah mengangkut 25 ribu penumpang, Ryan dapat mewujudkan mimpinya.

Dalam video terlihat Ryan sempat menangis lantaran terharu impiannya benar-benar terwujud setelah menabung dari pendapatannya sebagai ojol.

Video tersebut juga mendapatkan komentar dari Gading, "Salute".

Diketahui, Gading Marten juga seorang penggemar NBA dengan koleksi sepatu yang tak terhitung jumlahnya.