JAKARTA - Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia, Kaleb J, saat ini sudah memiliki cukup banyak penggemar. Ia bahkan sudah pernah tampil diatas panggung dan ditonton oleh ribuan pasang mata.

Menariknya, pria 22 tahun ini mengaku bahwa dirinya dahulu adalah orang yang pemalu. Ia pun menyebut jika dirinya kerap grogi hingga gemetaran saat diminta bernyanyi di depan umum.

“Pemalu banget, grogi depan orang, pas nyanyi suka gemetar,” kata Kaleb, Live Instagram @celebritiesdotid, dikutip Minggu (25/12/2022).

Pelantun tembang To The Moon And Back ini mengaku jika rasa percaya dirinya timbul usai mengikuti ajang The Voice Indonesia. Oleh karenanya, Kaleb kini mengaku jauh lebih berani untuk tampil dihadapan banyak orang.

“Jadi lebih berani, pas ikut lebih berani, percaya diri,” ucapnya.

“Karena sebenarnya aku dari kecil pemalu. Kalo nggak nggak ngapain suka diem,” lanjutnya.

Kaleb sendiri mengatakan bahwa dirinya tak bisa hidup tanpa musik. Bahkan, ia pun kerap merasa ada suatu hal yang kurang jika dirinya tidak mendengarkan musik. Termasuk saat tengah bermain game hingga nongkrong. “Dari dulu musik sudah salah satu hal yang penting bagi aku. Seperti satu hari tanpa musik seperti ada yang kurang,” tandasnya.