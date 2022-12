SEOUL - Girlband asal Korea Selatan, GOT the Beat tengah mempersiapkan comebacknya di Januari 2023 mendatang.

Menurut laporan SPOT TV News, Jumat (23/12/2022), grup idol nauangan SM Entertainment ini juga akan segera meluncurkan single terbaru.

Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh pihak agensi terkait comeback GOT the Beat.

“GOT the Beat sedang mempersiapkan dengan tujuan untuk melakukan comeback di bulan Januari. Tolong tunjukkan banyak minat,” kata SM Entertainment, dikutip dari Soompi.

GOT the Beat sendiri merupakan unit pertama dari proyek Girls on Top (GOT) SM Entertainment. Grup beranggotakan tujuh orang ini terdiri dari BoA, Seulgi dan Wendy Red Velvet, Hyoyeon dan Taeyeon SNSD, serta Karina dan Winter aespa.

Diyakini, para anggota telah menyelesaikan syuting MV baru mereka. Selain itu, mereka juga berencana untuk menampilkan pesona baru dari penampilan energik yang diperlihatkan dalam single pertama, Step Back.

Fans tentu tak sabar menunggu comeback girlband yang terdiri dari gabungan artis senior dan junior SM Entertainment itu.

Sebelumnya,GOT the Beat telah debut pada 3 Januari 2022.

Mereka memulai debutnya dengan single “Step Back” sebuah lagu bergenre hip hop dan R&B.

Berkat lagu “Step Back” grup idol ini berhasil meraih dua penghargaan, yakni pada program musik SBS ‘Inkigayo; dan program musik Mnet ‘M Countdown’.

