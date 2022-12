JAKARTA – Arsy Hermansyah, anak pasangan artis Ashanty dan Anang Hermansyah, turut memeriahkan Hari Ibu.

Dalam postingannya di Instagram, Arsy memasang potretnya bersama bunda Ashanty. Tampak ibu dan anak ini berdekapan dengan hangat.

Arsy pun menuliskan ucapan manis untuk bundanya. Menariknya anak 8 tahun tersebut menulis sendiri ucapan ini.

“Happy mother’s day bunda semoga bunda menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya,” tulis Arsy, Instagram, Kamis (22/12/2022).

Ibu dan anak ini selalu saling mendukung dan menunjukan kasih sayang satu sama lain. Arsy pun berharap ibunya akan selalu menjadi orang terdekatnya.

“Selalu menjadi bestie Arsy,” tulisnya.

Dia selalu mengingat ucapan sang ibu yang selalu memperhatikannya. Arsy bersyukur memiliki ibu seperti Ashanty.

“Bunda selalu bilang anak-anak segalanya bunda, karena bunda ibu terhebat buat Arsy,” tulisnya.

Terakhir Arsy mengucapkan rasa cintanya yang teramat besar kepada Ashanty. Dia juga menganggap ibunya lah yang terhebat di dunia ini.

“Love you so much bundaku terhebat di dunia ini,” tutupnya.

