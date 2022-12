JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari YouTuber Ria Ricis. Ia terpaksa dirawat di rumah sakit karena mendadak suhu tubuhnya tinggi.

Hal ini disampaikan Ricis melalui unggahan Instagramnya. Terlihat dirinya tengah duduk di kasur rumah sakit, ditemani sang suami, Teuku Ryan, serta sang anak, Baby Moana.

Ricis mengaku semula ingin nonton film Avatar 3 terpaksa mengurungkan niatnya lantaran kondisinya malah semakin menurun. Bahkan suhu tubuhnya mencapai 40 derajat celsius, hingga dia memilih dirawat di rumah sakit.Â

"Nyerah, istirahat di RS. Kemarin bilang sama suami, besok kalau aku sembuh, nonton avatar yuk. Eh besoknya suhu badan 40 derajat, ya udah nggak jadi. Hehe,"tulis Ria Ricis.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Melihat postingan yang dibagikan Ria Ricis, rekan-rekan sejawatnya hingga netizen turut mendoakan sang artis untuk kembali pulih.

"cepet sembuh sayangg,"tulis natalieholsher

"BISMILLAH sehat syafakillah sayang amin," komentar Kartika Putri.

"Get well soon cantik,"sahut Venna Melinda.

"Cepat pulih Icis,"imbuh Gritte Agatha.

"get well soon adikkuh sayang,"tambah Lucinta Luna.

"Lekas sembuh ibuu," komentar Nanda Arsyinta.