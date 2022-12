SEOUL - Anggota boyband IKON, Junhoe, akan memulai debutnya untuk membintangi drama Korea baru. Kabar itu telah dikonfirmasi oleh YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Junhoe, pada Senin (19/12/2022).

Penyanyi 25 tahun ini akan membintangi drama korea bertajuk “Bo Ra! Deborah”.

Drama bergenre romantis-komedi ini mengisahkan tentang kisah asmara pelatih kencan terhebat Deborah dan Soo Hyuk yang tengah berjuang dengan cinta.

Dalam proses penggarapannya, drama ini akan disutradarai oleh Lee Tae Gon yang sebelumnya telah memproduksi deretan drama korea ternama, di antaranya “Diary of a Prosecutor”, “Mad for Each Other”, hingga “Hello, My Twenties”. Sementara naskahnya akan ditulis oleh Ah Kyung yang menulis drama “Mad for Each Other”.

Dikabarkan, Junhoe berperan sebagai seorang pria muda bernama Yang Jin Ho. Pria berusia 20-an ini merupakan sosok yang berwawasan luas dan multitalenta, tetapi dia tidak memiliki apa pun yang dia ingin lakukan.

Perannya sebagai Yang Jin Ho yang mengejar cinta diperkirakan akan menambah daya tarik drama ini.

Dalam drama pertamanya, penyanyi kelahiran Seoul ini mengaku akan bekerja keras untuk menunjukkan salah satu bakat barunya kepada para penonton.

“Aku sangat senang karena ini adalah drama pertamaku, dan aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proyek hebat ini. Aku akan bekerja keras untuk menunjukkan [pemirsa] sisi baruku, jadi tolong tunjukkan banyak minat dan cinta,” tuturnya, dikutip dari Soompi, Senin (19/12/2022). Pelantun ‘Love Scenario’ ini akan dipasangkan dengan artis ternama Yoo In Na, Yoon Hyun Min, dan Joo Sang Wook di drama terbarunya tersebut. BACA JUGA:RM BTS Ungkap Perasaannya terkait Jin Wamil: Momen yang Harus Datang “Bo Ra! Deborah” dijadwalkan akan tayang pada paruh pertama tahun 2023 mendatang. Sebelumnya, Junhoe juga lebih dulu dikonfirmasi untuk membintangi film “Even If I Die, One More Time” bersama aktor Jo Byeong Gyu. Dalam film itu, dia berperan sebagai anak sekolahan bernama Bong Gyu.