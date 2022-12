JAKARTA - Artis Maudy Ayunda telah genap berusia 28 tahun pada hari ini, Senin (19/12/2022). Melalui akun Instagram suaminya, Jess Choi, pria berdarah Korea itu turut mengucapkan selamat ulang tahun pada bintang film Trinity The Nekad Traveller tersebut.

Bukan hanya sekedar mengucapkan selamat. Pria yang resmi menikahi Maudy pada 22 Mei 2022 lalu ini bahkan sempat mengunggah beberapa foto sang istri saat tengah sendiri dan bersamanya, diikuti dengan keterangan foto super romantis.

"Selamat ulang tahun untuk seluruh hatiku @maudyayunda," tulis Jess pada keterangan foto.

"Tidak ada di dunia ini yang mengalahkan waktu yang dihabiskan bersamamu melakukan apa saja," lanjutnya.

Unggahan Jesse Choi sontak membuat para netizen baper. Bahkan tak sedikit yang kagum dengan bagaimana cara Jesse memperlakukan Maudy.

Sementara itu, tak sedikit pula netizen yang iri dengan sosok Maudy yang begitu dicintai oleh suaminya.

"Romantic, bucinnya orang pintar beda yah," kata sit***.

"So sweet Wish you all the best Kak Mod! Happy birthday," lanjut bluas***.

"apa ni ko gemes bgt??!!," timpal abing***.

"Ooohhh so sweet .. Masya Allah," lanjut rosyid***.