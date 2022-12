JAKARTA - Aktor Jefri Nichol sudah mulai 'go public' terkait kisah asmaranya dengan Maria Theodore.

Hal itu terlihat dalam sebuah unggahan terbarunya di akun Instagram miliknya, @jefrinichol.

Dalam unggahan itu, Jefri memperlihatkan foto mesranya dengan sang kekasih Maria Theodore yang tengah berulang tahun ke-20.

Tak banyak kata yang ia tuliskan, pemain film "Jakarta Vs Everybody" itu hanya mengucapkan selamat atas bertambahnya usia sang kekasih.

"Happy 20 baby (emoji love)," tulis Jefri Nichol, pada Minggu (18/12/2022).

Jefri mengunggah juga sebuah video saat keduanya melakukan foto box. Terlihat Jefri dan Maria begitu mesra saling berangkulan dan memasang wajah lucu.

Rupanya hubungan Jefri Nichol dan Maria Theodore itu telah berjalan selama 2 tahun.

Hal itu diketahui dari unggahan video di akun TikTok Maria Theodore.

"How has it been 2 years already," tulis Maria Theodore pada salah satu momen kebersamaannya dengan Jefri Nichol.

Sontak saja unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh sederet rekan artis hingga netizen.

Sayang beberapa netizen agaknya kurang setuju melihat hubungan Jefri dan Maria.

"Kali ini aku nggak like," kata akun @titi***.

"Kali ini aku nggak like," ujar @arnia***.

"Ceweknya yang mana sih, bingung banget kebanyakan cewek," sahut @alema***.