JAKARTA - Komika Marshel Widianto kemabli menjadi sorotan usai mengunggah foto dirinya bersama seorang perempuan. Saat dilihat lebih jelas, perempuan yang berfoto dengannya tersebut ialah Yansen Indiani yang merupakan member dari JKT48.

Melalui akun Instagramnya, bintang film Laundry Show ini tampak membagikan empat buah fotonya bersama Yansen. Keduanya bahkan terlihat begitu mesra ketika mengabadikan momen tersebut.

"Yansen Indiani Widianto," tulis Marshel lengkap dengan emoji hati.

Unggahan tersebut sonrak dibanjiri oleh komentar dari beberapa netizen. Namun yang mencuri perhatian adalah komentar dari Celine Evangelista, wanita yang beberapa waktu llu sempat dikabarkan dekat dengan Marshel Widianto.

Janda empat anak itu terlihat memberi komentar terkait postingan tersebut. Ia tampak ikut berbahagia atas kedekatan Marshel dan Yansen.

“Finally setelah sekian lama. Happy for both of you,” tulis Celine.

Komentar Celine pun dibalas oleh Marshel.

“Sahabat,” balasnya.

Tak hanya Celine, beberapa netizen dan rekan artis juga ikut mengucapkan selamat pada Marshel. Termasuk memberikan komentar kocak di postingan itu. “Nah akhirnya,” ucap Uus. “Dukun masih yang kemarin Cel?,” kata syah***. “Dukun mana lagi Shel yang bekerja?,” sambung lin***. “Kali ini jangan gagal dukunnya bang,” lanjut ang***.