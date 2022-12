JAKARTA - Didi Mahardika membagikan foto dirinya mengenakan topeng mirip karakter Kylo Ren di Star Wars. Dengan jas berwarna hitam, Didi terlihat memamerkan dua buah buku nikah ke arah kamera.

Hal tersebut tampaknya merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan netizen belakangan ini terkait hubungannya dengan Cita Citata. Tak lupa, ia juga terlihat menuliskan keterangan dalam foto tersebut.

"May the Force be with you," tulis Didi Mahardika.

Meski begitu, tidak diketahui apakah buku nikah yang dipamerkan Didi adalah miliknya dan Cita atau bukan. Akan tetapi, pelantun Aku Mah Apa Atuh tersebut terlihat menuliskan komentarnya terkait foto yang diunggah oleh Didi, lengkap dengan emoji hati berwarna putih.

"Sayang," tulis Cita singkat.

Sementara itu, pada netizen dan juga rekan artis tampak memberi selamat atas hal tersebut. Bahkan, tak sedikit yang berharap agar Cita bisa menjadi pelabuhan cinta terakhir bagi Didi.

"Selamaaaatt!," kata Marcell Siahaan.

"Selamat buat Nenk cita citata sama mas mahardhika semoga pernikahan nya langgeng sampai maut memisahkan AMINN Allah," lanjut Meiy***. "Selamat berbahagia semoga samawa aaminnn," timpal roph***. "Selamat bapak dan ibu..semoga samawa dan ini menjadi cinta terakhir kalian @cita_citata," ucap mamanin***.