JAKARTA - Influencer Tasya Farasya menggelar akikah untuk anak keduanya, Hasan Isa Assegaf, pada Sabtu (17/12/22).

Momen tersebut turut menjadi ajang kumpul keluarga besar Tasya bersama kakak pertamanya Selvi Salavia, serta ibundanya Ala Alatas.

Namun, di tengah potret kebahagiaan momen akikah anak keduanya, saudara kembar Tasya, yakni Tasyi Athasyia nampak tidak hadir ke acara tersebut.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Tasyi tengah melakukan perjalanan ibadah Umroh ke Tanah Suci.

Meski begitu, acara akikah anak Tasya Farasya tetap berlangsung lancar.

Momen tersebut juga turut dibagikan Selvi dalam akun Instagram-nya, @selvisalavia, pada Minggu.

Dalam foto yang diunggah, keluarga Tasya tampak kompak menggunakan pakaian dress panjang berwarna kuning.

Sedangkan putra kecil Tasya yang tampak digendong menggunakan pakaian senada yang dipadukan dengan merah.

Postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari para netizen yang tampak terpesona dengan kekompakan keluarga Tasya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Fresh banget warna lemon OOTDnya, semua cantik banget the most is Bu Ala ya,"Ā tulis akunĀ @medleyxxx.

"Semoga segera ada foto barengan lengkap semua, suka banget sama kelurga ini, cantik & pintar, mamanya top banget,"Ā kata akunĀ @tamixxx.

"MasyaAllah, seger banget warna bajunya, dekor kak Cepi selalu top,"Ā ujar akunĀ @bukanrenzoxx.

BACA JUGA:Alasan Lee Seung Gi Tolak Terima Uang Ganti Rugi dari Hook Entertainment

Selain itu, banyak juga yang masih bertanya dan merindukan kehadiran Tasyi.

Apalagi, setelah memiliki masalah, Tasyi dan Tasya tak pernah lagi terlihat berkumpul bersama.

"Kok gak ada kak Tasyi,"Ā tulis akunĀ @nopayxxx.

"Ka Tasyi gak ada (emoji sedih),"Ā ujar akunĀ @jasminexxx.

"Kangen lihat kak Tasyi kumpul bareng,"Ā komentar akunĀ @fitrixxx.

"Tasyi..semoga bisa kumpul kembali,"Ā ujar akunĀ @mymyxxx.

Sementara itu diketahui, Tasya sebelumnya telah dikaruniai anak perempuan bernama Maryam Lily atau yang kerap dipanggil Ayang.