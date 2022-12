JAKARTA – Youtuber Atta Halilintar mengaku bangga dengan sang adik, Thariq Halilintar yang sudah mendapatkan banyak pencapaian.

Lebih lanjut, Atta mengungkapkan bahwa sebelumnya Thariq sering meminjam barang-barang padanya.

Hal itu diungkapkan Atta melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, @attahalilintar, pada Rabu (14/12/2022).

"Proud of u lil bruh. Dulu apa-apa minjem sekarang apa-apa udah punya sendiri hasil kerjanya," tulis Atta Halilintar, Rabu (14/12/2022).

Dalam foto yang diunggah, terlihat Atta dan Thariq yang kompak berpose menggunakan setelah hitam.

Keduanya terlihat berpose sambil memamerkan mobil-mobil mewah yang dimiliki.

Meski kini sudah memiliki barang-barang mewah, Atta tetap mengingatkan Thariq agar selalu rendah hati.

"Keep humble, always pumpitt, and always remember kita hamba Tuhan / God Slave. Senang melihatmu bertumbuh," tulis Atta.

Tak hanya Ataa, kebanggaan itu juga dirasakan oleh istrinya, Aurel Hermansyah yang memang juga akrab dengan Thariq. "Alhamdulillah.. keren ni adekku yg ini juga teruslahhh meroket @thariqhalilintar bangga liatnya, sekarang akhirnya bisa punya mobil sendiri, dan super berkembang. Jangan cepat puas ya, dan stay humble!," ucap Aurel Hermansyah. “Dimarahin dulu tapi,” jawab Thariq di kolom komentar. BACA JUGA:6 Pernikahan Artis Tanah Air yang Dilanda Isu Perselingkuhan di 2022, Ada yang Berulang Kali tapi Langgeng Postingan tersebut juga mendapatkan komentar dari para netizen yang mendoakan agar keduanya tetap akur dan saling mendukung satu sama lain. “Alhamdulillah yaa bang Thar sukses sekarang bangga banget,” tulis akun @titinxxx. “Semoga akur terus ya Bang Atta sama Thariq. Saling menjaga, mendukung, melindungi, mengingatkan satu sama lain. Sehat-sehat kalian,” tulis akun @erenexxx. “Kakak beradik yg tajir,sukses.keren bangt bang @attahalilintar panutan buat adik2 ya....bisa buat contoh buat yg lain ya dalm keluarga hrs ada support system...,” ujar akun @ellaxxx.