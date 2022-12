JAKARTA - Stephen tWitch Boss ditemukan tewas di sebuah kamar motel di Los Angeles, Amerika Serikat di usianya yang ke 40 tahun. Dikutip dari ET, kabar tersebut dibenarkan oleh istri dari Boss, Alison Holker.

"Ini momen terberat bahwa saya harus mengabarkan suami saya, Stephen telah meninggalkan kita semua," ujar Holker dalam pernyataannya.

Sementara itu, TMZ melaporkan bahwa istri Boss sempat mendatangi kantor polisi Los Angeles pada Selasa, 13 Desember 2022 kemarin dan melaporkan bahwa suaminya pergi dari rumah tanpa membawa kendaraannya. Sesaat kemudian, LAPD mendapatkan panggilan darurat dari motel Oak Tree dan melaporkan adanya orang meninggal dunia di salah satu kamar mereka.

Berdasarkan laporan ET, Boss telah berada di motel tersebut sejak Senin, 12 Desember 2022 dan seharusnya telah check out pada Selasa, 13 Desember 2022 siang. Akan tetapi, Boss diketahui tidak keluar dari motel tersebut untuk check out hingga pihak housekeeping mendatangi kamarnya.

Kamar diketuk dan tak ada balasan suara dari dalam kamar. Sampai pada akhirnya, pihak hotel memutuskan untuk mendobrak kamar tersebut.

Saat pintu dibuka, mereka menemukan Boss tergeletak di lantai, bersimbah darah. Sejumlah barang yang ditemukan pun mengarah pada tindakan bunuh diri.

"Pihak penyidik menetapkan bahwa yang bersangkutan meninggal karena luka tembak yang dilakukan sendiri dan tidak ada tanda-tanda kejahatan. Kasus ini diserahkan ke kantor Los Angeles County Coroner," bunyi pernyataan LAPD kepada ET.

Perwakilan dari kantor forensik LA County Medical Examiner-Coroner menyebut bahwa dari hasil pemeriksaan, Boss telah tewas di lokasi pada Selasa 13 Desember 2022 pukul 11.25 waktu setempat.

"Stephen menyemarakkan setiap ruangan yang dimasukinya. Ia menghargai keluarga, teman, dan masyarakat di atas semuanya dan memimpin dengan cinta dan cahaya adalah segalanya baginya," ungkap Holker dalam pernyataannya.

"Dia adalah tulang punggung keluarga kami, ayah dan suami terbaik, dan seorang inspiratif kepada penggemarnya," tambahnya. Stephen 'tWitch' Boss dikenal sebagai DJ di acara Ellen Degeneres sejak 2014 hingga 2022. Ia bahkan sempat menjadi produser eksekutif untuk acara tersebut. Ia juga sempat bermain dalam beberapa judul film, mulai dari Blades of Glory hingga Step Up All In. Pada 2013, Boss menikah dengan Holker dan dikaruniai tiga orang anak.