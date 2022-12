JAKARTA - Taylor Swift merayakan ulang tahun ke-33 tahun di studio yang telah membawa nama besarnya. Dalam unggahannya, ia menampilkan foto bersama sahabatnya sekaligus rekan kolaborasinya, Jack Antonoff.

“Terima kasih atas semua harapan indah hari ini!! Saya menghabiskan ulang tahun ke-33 saya di studio tentu saja 😏 Tidak akan memilikinya dengan cara lain. Sayang kamu!” tulis Taylor Swift, dikutip dari cuitannya dalam bahasa Inggris, di Twitter miliknya.

Pelantun lagu “Anti-Hero” itu tampak duduk di lantai studio dengan memangku double bass sembari menunjukkan jarinya yang membentuk angka 33 sesuai dengan usianya saat ini.

Sementara Jack Antonoff duduk di kursi dengan memegang gitar. Dengan ekspresi wajah yang seolah-olah terkejut dengan bertambah usia Taylor Swift.

Unggahan tersebut pun justru mengundang para penggemarnya untuk berkomentar. namun, pengggemar Taylor Swift berusaha untuk menduga-duga dari foto tersebut.

Adapun penggemar yang tertuju pada uang dolar yang ditempel di atas kibor. Diduga uang tersebut merujuk ke video “Look What You Made Me Do” dari album reputation, pada tahun 2017 silam.

Untuk itu, membuat para penggemar menerka Taylor Swift dan Jack Antonoff tengah menggarap ulang album reputation.

“Taylor, menahan 3 kali karena dia berusia 33 tahun. Saya, seorang berskeptis, dia mengangkat enam jari karena dia merekam ulang reputation,” kata penggemar.

“Tidak ini terlalu gila, tetapi saya juga melihat tagihan $ 1, seperti yang dia menangkan ketika dia menggugat dan ditampilkan dalam MV LWYMMD,” ujar penggemar lainnya.

Seperti diketahui, album Reputation merupakan album ke-6 Taylor Swift. tulis mengenai gosip yang berlebihan teru mengelilinginya, dan menemukan cinta selama peristiwa yang penuh gejolak. Ia merekrut Jack Antonoff, Max Martin, dan Shellback untuk produksi album. Album ini dirilis tahun 2017, oleh Big Machine Records, dan akan menjadi rilisan terakhirnya di bawah label tersebut. Setelah merilis album studio kelimanya 1989 (2014), dengan mempublikasikan kehidupan pribadinya dan perselisihannya dengan selebriti lain Reputation dibangun di sekitar electropop, R&B, dan trap, terinspirasi oleh genre urban seperti EDM, hip hop, dan bass Miami. Menghasilkan produksi elektronik berat yang terdiri dari mesin drum yang berdenyut, synthesizer yang membengkak, dan vokal yang dimanipulasi.