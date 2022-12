JAKARTA - Acara I Fashion Festival & The Masterpiece 2022 digelar pada 13 Desember 2022, di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pada penyelenggaraan tahun ke-11, I Fashion Festival mengangkat tema “Colors of Indonesia”. The Masterpiece penyelenggaraan tahun ke-15 mengangkat tema “Enchanted Garden”.

Acara ini tak hanya menampilkan koleksi para desainer lokal saja, tapi juga ada penghargaan untuk para wanita yang menginspirasi. Salah satunya adalah Ria Ricis yang mendapat penghargaan Kategori Woman of Influence di HighEnd Masterpiece Special Awards 2022.

“Perasaannya hari ini lumayan kaget karena menurut saya banyak perempuan yang lebih hebat. Tapi dititipkan ke saya, Alhamdulillah,” ujarnya saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Ricis menyatakan penghargaan yang dia terima ini akan didedikasikan ke semua kaum perempuan.

“Perempuan nggak boleh menyerah apapun harus dihadapi dan harus dijalani. Dulu papa aku selalu bilang, kalau sesuatu yang sudah dilakukan jangan berhenti di tengah jalan. Harus sampai tuntas dan itu yang saya lakukan,” ucapnya.

Di kesempatan itu, Ricis berpesan untuk semua perempuan khususnya ibu-ibu agar tidak mudah menyerah.

“Semoga bisa jadi perempuan yang hebat lagi. Kita buktikan bahwa perempuan itu bisa da hebat. Semangat kaum perempuan,” pungkasnya.

