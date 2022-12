JAKARTA - Alonzo Brata seorang musisi jazz muda berbakat, baru saja merilis video klip dari lagu terbarunya berjudul Strollin' Down The Avenue. Eropa bahkan menjadi lokasi yang dipilih oleh Alonzo untuk melakukan lokasi syuting video klip tersebut.

Dibantu oleh komposer Nial Djuliarso, Alonzo berusaha untuk terus mengeksplorasi musik jazz yang diusungnya. Hal ini jelas membuat Strollin' Down The Avenue kian terdengar harmonis dengan sentuhan Swing yang elegan.

Video klip yang dibuat di Eropa bahkan semakin membuat khas musik jazz yang dibawakan oleh remaja 19 tahun ini. Bahkan Alonzo pun sengaja memilih kota Paris sebagai lokasi syuting video klip terbarunya hingga sukses menggaet pendengar di kancah internasional terutama penikmat jazz dari Amerika.

"Sebelumnya saya enggak punya perkiraan kalau bisa ke global market ya, ini perjalanan yang luar biasa untuk saya. Banyak berdiskusi dengan tim yang lainnya juga," ungkap Alonzo Brata dalam jumpa persnya di Soehanna Hall, SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Mariam Kartikatresni selaku CEO Starcreation ID menjelaskan, ekspansi karya Alonzo dipengaruhi dari platform musik digital.

"Kita memang suka lihat dari situ bahwa yang mengomentari itu banyak sekali dari luar negeri lah. Ada satu bulan yang dengerin itu banyakan dari Amerika dibanding Indonesia. Itu menarik ya. Sampai skrng juga di spotify 60 persen dari luar," jelas Mariam.

Potensi Alonzo juga mengundang komentar musisi kenamaan, Dwiki Dharmawan selaku musisi senior juga turut mengomentari potensi yang dimiliki oleh Alonzo. Suami Ita Purnamasari ini menyebut, bahwa Alonzo memiliki peluang untuk terus memperkenalkan musisi jazz Tanah Air di kancah Internasional.

Mengingat, karakter vokal bariton yang dimiliki sang jazzer pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat jazz dunia.

"No wonder kalau Alonzo yang dengerin musiknya orang Amerika. Ya kemasan ya internasional ya musiknya udah menarik banget ya. Saya baru pertama ketemu aja udah gimana ya, seusia dia ini ya bagus," ujar Dwiki Dharmawan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Ketemu sama Nial Djuliarso ini membawa keberuntungan juga karena dia seorang arranger yang piawai dan pas sekali dengan suara Alonzo," tandasnya.

Seperti diketahui, Alonzo Brata baru saja menggelar konser tunggal bertajuk Tap Into The Swing untuk merayakan perilisan Strollin' Down The Avenue di Soehanna Hall, SCBD, Jakarta Selatan, pada Jumat, 9 Desember 2022 kemarin.

Dalam konser tersebut, Alonzo diiringi sejumlah musisi jazz ternama seperti Nial Djuliarso, Oele Pattiselanno, Deska Anugerah, Joshua Alexander, Rio Manuel, Kuba Skowronski, hingga Mikail Al-Rabbdia.

Di samping itu, ada pula penyanyi tamu mulai dari Margie Segers, Sandhy Sondoro hingga musisi muda Natasya Elvira, Rifki Soeria dan Qatijaa.