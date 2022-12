JAKARTA - Nadin Amizah akan menggelar konser tunggal bertajuk Selamat Ulang Tahun pada 22 Desember 2022 mendatang. Berlangsung di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat, konser tersebut sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.

Dalam konsernya nanti, pelantun Bertaut ini mengatakan bahwa dirinya tak akan membawakan lagu lain di luar album Selamat Ulang Tahun. Ia menyebut bahwa dirinya nanti akan membawakan secara langsung 10 lagu yang ada dalam album terbarunya tersebut.

Lewat konsernya 22 Desember 2022 mendatang, kekasih dari Faishal Tanjung ini mengatakan bahwa dirinya akan memberikan persembahan spesial untuk kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Oleh karenanya, ia sengaja memilih tanggal yang bertepatan dengan perayaan Hari Ibu.

"Sebagai persembahan untuk bunda. Mereka-mereka (ayah dan bunda) ini adalah orang penting kehadirannya dihidup aku. Dari masih kecil dan ingin aku ceritakan di konser aku," ungkap Nadin Amizah saat ditemui di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Lebih lanjut, perempuan 22 tahun ini membocorkan segala persiapan yang telah dilakukannya jelang konser. Mulai dari latihan teatrikal, latihan vokal hingga koreografi.

"Jadi emang karena ada beberapa unsur teatrikal, beberapa ya. Nggak semuanya. Jadi emang aku mempersiapkan itu juga. Lalu aku juga latihan vokal lagi, karena Uda lama banget enggak latihan vokal. Lalu aku juga mulai koreografi," beber Nadin Amizah.Â

Lebih lanjut, Nadin mengatakan bahwa keinginannya untuk bisa menggelar konser tunggal sudah ada sejak 2018 lalu. Namun kala itu ada saja halangan, hingga akhirnya keinginannya baru bisa terealisasi di penghujung 2022.

"Sebenarnya cita-cita aku mau konser itu dari aku masih baru mulai nyanyi, 2018 tuh. Suatu hari aku akan punya konser ku sendiri," paparnya.

"Ternyata rezekinya baru 2022 dan di emang album Selamat Ulang Tahun juga," lanjutnya.

Saat ini tiket konser Selamat Ulang Tahun Nadin Amizah yang dijual hingga 2870 tiket diketahui sudah sold out. Ia pun mengaku tak menyangka dengan besarnya antusias penggemarnya yang ingin menyaksikan penampilannya.

"Awalnya tuh masih belum nyangka bahwa ini sold out loh. Karena bagi aku dari awal aku preparenya tuh gak sold out. Jadi aku memang Uda nurunin ekspektasi. Tapi ternyata alhamdulillah sold out," tandasnya.